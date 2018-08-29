新华社北京8月28日电 题：推动共建“一带一路”向高质量发展转变——各界人士谈学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

新华社记者安蓓、王优玲

“我们要百尺竿头、更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建‘一带一路’向高质量发展转变，这是下一阶段推进共建‘一带一路’工作的基本要求。”习近平总书记日前在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上发表重要讲话，对推进“一带一路”建设工作作出重大战略部署，指明前进方向。

各地干部群众和各界人士表示，要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，主动作为，扎实高效推动共建“一带一路”向高质量发展转变，为改革开放打开新的良好局面。

立足互利共赢 谋求合作最大公约数

泰国东部海岸，泰中罗勇工业园一派繁荣景象。截至今年8月，这个园区已入驻105家企业，拉动中国企业对泰国投资超30亿美元，为当地政府带来源源不断的税收，将3万多名原先月收入不足5000泰铢的农民变成月收入超过15000泰铢的产业工人。

“5年来，共建‘一带一路’给民营企业带来巨大发展空间。”华立集团董事长汪力成说，共建“一带一路”之所以得到广泛支持，反映了各国特别是广大发展中国家对促和平、谋发展的愿望。共建“一带一路”既推动国内经济转型升级，又促进沿线国家发展，切实造福各国人民。

28日清晨，重庆团结村站，一列“渝新欧”班列搭载整齐划一的集装箱，启程前往德国杜伊斯堡。渝新欧（重庆）物流有限公司总经理漆丹说，重庆和周边省市的货物可搭乘中欧班列直达欧洲，欧洲的货物也借此进入西部市场，运输成本仅为空运的五分之一，时间只有海运的三分之一。“共建‘一带一路’推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，给西部带来强大发展动力。”

河钢集团有限公司党委书记、董事长于勇说，习近平总书记强调，要同沿线国家谋求合作的最大公约数。2016年河钢集团收购陷入困境的塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂后，仅用半年就使其从连续亏损转为全面盈利，并全部接收原有5000多名员工，成为带动塞尔维亚出口增长的重要动力之一。“下一步，我们要一步一个脚印走下去，力争成为我国与中东欧国际产能合作的样板工程。”

走深走实 向高质量发展转变

在中哈霍尔果斯国际边境合作中心，商贩和游客人流不断。哈萨克斯坦牌照的大客车穿梭在各个商贸大楼之间，搭载着来自中亚国家的客商来此选购。

“走深走实，才能走远走好。”霍尔果斯经济开发区管委会副主任、霍尔果斯市委副书记刘江船说，凭借独特区域优势和优惠税收政策，开发区吸引了众多企业投资。下一步要以通关便利提升对外开放水平、以产业集聚培育特色经济、以功能完善打造现代城市新貌、以民生改善促进社会和谐稳定。

今年5月，埃塞俄比亚农业集团找到亚吉铁路运营管理方，请求使用列车将滞留在吉布提的近3万吨化肥运抵埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。截至7月底，亚吉铁路开通11列化肥运输专列，保障当地农业生产顺利进行。

亚吉铁路开通后，过去7天的运输时间缩短至10小时。负责亚吉铁路设计和运营规划的中铁第四勘察设计院吉布提段负责人周承汉说，我们要按照习近平总书记重要讲话要求，在重大基础设施项目建设运营中集中力量、整合资源，急当地之所急，形成更多可视性成果。

中国电建集团在巴基斯坦投资建设的卡西姆燃煤电站今年4月投入商运以来，已为巴基斯坦提供10%的电量，满足400万户家庭用电，当地电力状况得到极大改善。

中国电建集团海外投资有限公司董事长、党委书记盛玉明说，习近平总书记的重要讲话对企业“走出去”提出更高标准。“我们参与‘一带一路’绝不是‘穿旧鞋、走新路’，要坚持技术先进、质量优良，关键是切合当地需求，让百姓有实实在在的获得感。”

聚焦重点精雕细琢 绘好“工笔画”

作为四川省第二中医医院首批赴阿曼医疗队队员，中医师周厚强在阿曼服务的13个月中，用针灸治愈了多例顽固性面瘫、丛集性头痛。

“习近平总书记强调，要围绕共建‘一带一路’开展卓有成效的民生援助。我很自豪，在祖国传统医药为当地百姓雪中送炭中尽一份力。”周厚强说。

目前，四川省已在“一带一路”沿线国家建立了5个海外中医药中心。四川省中医药管理局对外合作处副处长曾琳说，按照绘制好精谨细腻的“工笔画”的要求，下一步要把每个海外中心提升为覆盖医疗、教育、产业、文化传播等领域的综合中心，引导更多中医药企业、民营资本参与共建“一带一路”。

“习近平总书记要求我们企业成为共建‘一带一路’的形象大使，我们深感责任重大。”广东广垦橡胶集团有限公司党委副书记熊银忠说，“只有注重合法合规经营，注重履行社会责任，企业才能行稳致远，为共建‘一带一路’作出应有的贡献。”

上海银监局党委书记、局长韩沂介绍，上海银监局较早在辖内建立了银行业支持“一带一路”建设常态化监测分析机制，取得了积极成效。“习近平总书记要求在金融保障上下功夫，加快形成金融支持共建‘一带一路’的政策体系。我们将进一步发挥银行业支持共建‘一带一路’现有机制的作用，加强金融创新，多举措推动中外资银行积极服务共建‘一带一路’。”