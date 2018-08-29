海外各界积极评价习近平在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话

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http://news.cctv.com/2018/08/28/ARTI3wdF8O2hNoHshMSE6odw180828.shtml

央视网消息（新闻联播）：海外各界人士积极评价习近平在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会重要讲话。

作为中国与马尔代夫共建“一带一路”的重要合作项目，中马友谊大桥将于近期举行通车仪式。这座马尔代夫有史以来第一座跨海大桥，正是习近平主席访问马尔代夫期间两国商定修建的，大桥的建成让马尔代夫人见证了“一带一路”合作的成果，也对习近平主席的这次讲话有了更深刻的体会。

马尔代夫经济发展部部长 萨伊德：这座大桥具有标志性的意义，给马尔代夫人民带来了便利，改变了我们的出行方式，以往我们只能坐船进出首都，现在开车3分钟就可以过桥，这是中马友谊大桥带给我们的切实好处。习近平主席的讲话也给了我们很大的激励，他不是说说而已，而是能落实到具体的行动中，让人们相信改变的可能性。

5年来，“一带一路”项目在全球多地开花结果，促进了当地经济发展，让更多民众分享了发展带来的红利。

塞尔维亚副总理兼建设、交通和基础设施部部长 米哈伊洛维奇：塞尔维亚将会迎来第一条时速200公里的高铁，这正是得益于“一带一路”的惠民政策。“一带一路”是一个全球项目，我相信在下一个五年，我们可以分享更多合作机会，人们会更加明白，这是遍及全球的红利，这也是习主席提出“一带一路”这个伟大倡议的意义。

多国学者认为，习近平主席的此次讲话，为继续推进“一带一路”建设指明了方向，共建“一带一路”，需要各国同舟共济、携手前行实现发展目标。

英国剑桥大学政治与国际关系学院高级研究员 马丁·雅克：习近平主席这次的讲话释放了信号，首先是强调了“一带一路”建设的性质，就是要带动中国及相关国家经济发展，还有一点就是强调高质量。可以说这次的讲话为“一带一路”未来发展提供了一个框架。

古巴国际政治研究院研究员 何塞·路易斯·罗宾那：习近平主席提出的“一带一路”倡议是全球治理的一个新模式，是一种没有政治条件和政治干预、互利共赢的合作模式。他在讲话中谈到了包容性和经济合作，这表示不仅需要中国各种通过各种机制来推动，参与国家也要像中国那样贡献自身的力量。这一倡议为参与国提供了长期合作互利共赢的机会。

联合国官员认为，“一带一路”倡议不仅能促进相关国家的经济发展，也在更大范围内支持了联合国可持续发展目标的实现。

联合国粮农组织农村减贫计划管理团队 战略计划副主任 高木麻耶：“一带一路”倡议为参与国带来了社会、经济效益，还着眼于减贫、促进可持续发展。我们希望联合国相关机构可以为“一带一路”建设提供帮助。