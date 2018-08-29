《中非合作新时代》第二集 《志向相合》

央视网消息：由中央广播电视总台所属中国国际电视台制作的五集专题片《中非合作新时代》（每集30分钟），正式在央视一套播出。《中非合作新时代》内容覆盖全非洲，涵盖中非“十大合作计划”，通过合作项目的具体事例和非方亲身感受，展现中非合作切实贯彻正确义利观和真实亲诚理念，为促进当地经济社会发展、改善民生发挥的重要作用。摄制组前往非洲实地拍摄，纪录了生活在非洲各个国家、各个行业众多普通人的生活，挖掘他们与中国之间千丝万缕的联系。该片讲述了中国人在非洲的故事，讲述了非洲人在中国的故事，讲述了在中非合作的大时代背景下，非洲人和中国人共同携手，追逐梦想的故事。该片向观众展现了非洲各国的壮美河山、风土人情，全景呈现近年来非洲各国经济社会发展、中非各领域务实合作成果。

第二集《志向相合》从中非“十大合作计划”与非盟《2063年议程》高度契合的角度，重点展现中非合作论坛约翰内斯堡峰会以来，中非双方为破解非洲基础设施落后、人才短缺、资金匮乏这三大发展瓶颈共同作出的努力以及取得的成果，讲述“中国速度”、“中国建造”、“中国质量”踏上非洲大地的故事。志向相合的中国和非洲，合作助力非洲的崛起，携手开创美好未来。