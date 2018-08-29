新华网评：培育新人，为复兴大任选才

聚焦“新形势下的宣传思想工作”系列网评之三

马若虎

“宣传思想工作是做人的工作的，要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责。”在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记就宣传思想工作如何“育新人”提出要求、作出部署。

培养时代新人，重中之重是要以坚定的理想信念筑牢精神之基。有什么样的信仰，就有什么样的选择；有什么样的理想，就有什么样的方向。宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。要坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的自信。

培养时代新人，要建设社会主义精神文明、培育和践行社会主义核心价值观。“船的力量在帆上，人的力量在心上。”核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个国家共同的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观，一个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归。要强化教育引导、实践养成、制度保障，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，引导全体人民自觉践行；要抓住青少年价值观形成和确定的关键时期，引导青少年扣好人生第一粒扣子。

培养时代新人，要坚持立德树人、以文化人。国无德不兴，人无德不立。崇德向善，筑牢社会文明“压舱石”，需要持续突出道德价值的作用。要广泛开展先进模范学习宣传活动，营造崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围；大力弘扬时代新风，加强思想道德建设，深入实施公民道德建设工程，加强和改进思想政治工作，推进新时代文明实践中心建设，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。

为政之要，莫先于用人。创造条件让能担当民族复兴大任的时代新人辈出，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献聪明才智，我们的事业将无往而不胜。