新华时评：控近视，要先治“短视”

新华社北京8月28日电 题：控近视，要先治“短视”

新华社记者胡浩

习近平总书记近日作出重要指示指出，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。

近视发病率居高不下已成为我国青少年面临的突出健康问题。前不久发布的首份义务教育质量监测报告显示，我国四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%和65.3%。此前，全国学生体质与健康调研结果显示，初高中生视力不良检出率已超过七成。

近视高发，折射出的是素质教育的“短视”。望子成龙的家长与追求高升学率的学校片面强调“智”的发展，牺牲原本应在户外奔跑嬉戏的时间，孩子被长时间圈在室内，应对各类作业、参加各种补习班，周末也鲜有休息，缺乏自然光照，导致眼睛持续疲劳无法得到有效缓解。

近视高发，折射出的是家庭陪伴的“短视”。没有时间陪伴孩子，就将电视机打开，或者把手机、平板电脑扔给孩子，让他们自己看动画片、玩游戏，是许多家庭常见的场景。沉迷“电子产品”大大增加了孩子们罹患眼疾的风险，造成近视甚至失明。

近视高发，折射出的是健康认知的“短视”。由于近视不是致命性疾病，发展过程又比较长，所以家庭、学校、社会等各方面对青少年视力恶化的严重性重视远远不够，不少人认为，近视“没什么大不了”，戴上眼镜就可以了。事实上，高度近视不仅可能致使发生黄斑变性、视网膜脱离等并发症的风险增加，成为部分致盲和视力损伤的重要原因，从长远看，近视具有遗传性，还将影响下一代的健康趋势和国民体质。

防控近视，首先要矫正“短视”。这不仅仅是一个教育问题，也是一个卫生问题，更是一个社会问题。只有政府、学校、医疗卫生机构、家庭等共同努力，才能取得良好的防控效果。“要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。”正如习近平总书记所强调的，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。