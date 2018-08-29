新华社北京8月28日电 题：以督导利器攻坚扫黑除恶——中央第一督导组河北督导纪实

新华社记者熊丰

“有黑必扫，除恶务尽！”在扫黑除恶专项斗争进入关键阶段之时，中央决定派出10个由正省部级领导干部任组长的督导组赴全国开展督导。7月5日，中央第一督导组先行进驻河北省，进行为期1个月的试点督导。

1个月来，中央第一督导组坚持问题导向，以督导压实责任，回应群众期待，破解重点难点问题，推动河北扫黑除恶专项斗争掀起了一轮新的高潮。

以人民为中心：紧紧依靠群众回应群众期待

“请问是中央督导组吗？我要反映黑恶势力线索……”“我们村村支书横行乡里多年，背后可能有‘保护伞’，请你们调查……”

一个个电话、一封封信函承载着群众的期待和信任，从燕赵大地四面八方汇聚到中央督导组。扫黑除恶是一场人民战争，必须紧紧依靠群众、发动群众。中央第一督导组始终把倾听群众呼声、回应群众关切作为督导工作的重中之重。

进驻当天，中央督导组就第一时间通过主要媒体、网站公布举报电话和信箱，设立专门场所和人员处理群众来电来信，并要求严格落实保护措施，做到件件有落实，件件有反馈。督导期间，督导组共受理群众来信来电11144件，梳理有效线索8652件，已按规定转交有关方面处理。

一脚刹车，激起路边一阵扬尘，与后方紧追的第一辆尾随车辆擦边而过；踩下油门，调转车头，加速甩开第二辆尾随车辆的跟踪……

这是暗访组7月12日上午暗访石家庄市某村群众举报线索时经历的一幕。中央督导组进驻河北后，接到了关于该村党支部书记长期把持村“两委”，勾结黑恶势力、以权谋私等问题的集中反映。

为了避免打草惊蛇，对于这些群众反映强烈、长期得不到解决的重点案件线索，中央督导组派出专门工作组实地暗访，通过走访举报人及基层干部、踏勘相关场所地点等方式对线索进行核查。

第一手的信息在基层，老百姓的呼声也在基层。为了解基层鲜活、真实情况，中央督导组还分成3个下沉小组深入一些群众反映强烈、问题比较突出的地区：一方面不断向各级党委政府和基层组织传导压力，一方面持续向广大群众了解社情民意，宣传中央扫黑除恶的精神。

老百姓对扫黑除恶还有什么不满意的地方、身边的黑恶势力有没有得到依法惩治、村“两委”班子换届有没有选出大伙儿认可的当家人……

在石家庄、邯郸、保定、衡水、张家口、廊坊和定州、辛集8个市31个县（区、市），中央督导组直接深入到市县乡村，走村入户与群众面对面交流。

坚持问题导向：层层传导压力推动边督边改

“你如何认识扫黑除恶专项斗争？”

“你所任职部门领域是否存在黑恶势力现象？”

为推动各级提升政治站位，层层传导压力，一场中央督导组建议开展的谈话活动在河北全省铺开。

组织系统谈话57588人，公安系统谈话3116人，国土、住建、交通运输、工商系统谈话16636人。各级干部讲到本地本领域没有黑恶势力的，进行重新摸排，依然没有的，签订承诺书，留存档案，以备倒查。

中央第一督导组组长、十三届全国政协常委、提案委员会副主任支树平表示：“督导组不能‘和平’督导，一定要传导压力、传导责任。坚持问题导向，敢于提出批评建议，如果问题明显，必要时要提出通报、诫勉、调整、查处的建议。”

政治站位、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、组织领导是中央督导组对河北进行督导的重点。为了使督导产生扎扎实实的效果，中央督导组对发现的问题及偏差，毫不含糊，及时向河北省有关方面提出意见建议，推动边督边改。

7月9日、23日、30日，中央督导组3次与河北省委召开工作对接会，通报了在省级层面督导和两次下沉督导发现的问题，提出了整改意见，不断传导压力，推动工作落实。

——针对一些地方和行业部门领导思想认识不到位的问题，中央督导组要求进一步认真学习领会习近平总书记重要指示精神，提高政治站位，对扫黑除恶专项斗争进行再动员再部署。

——针对线索核查反馈不及时的问题，中央督导组要求对全省已经掌握的上万条涉黑涉恶线索集中攻坚、梳理核查。

——针对线索收集渠道较窄的问题，中央督导组要求河北上下进一步加大宣传发动力度，鼓励广大群众积极举报涉黑涉恶线索。

——针对土地项目工程、交通运输、民间借贷、涉赌场所等四类重点行业领域涉黑涉恶违法犯罪突出问题，中央督导组要求河北部署开展重点行业领域专项整治行动。

在群众广泛发动、部门协同作战的强大攻势之下，仅7月份中央督导组进驻以来，河北全省公安机关打掉涉黑涉恶团伙65个，抓获犯罪嫌疑人543名，破案472起。

中央督导组要求查办涉黑涉恶案件必须做到依法严惩，既不能人为拔高也不能降格处理。

“要严把事实关、证据关和适用法律关，严格依法侦查、起诉和审判，确保把每一起案件办成铁案。”中央第一督导组副组长、最高人民检察院副检察长陈国庆指出。

持续深挖彻查：严惩黑恶势力背后的“保护伞”

“丁立新被抓起来了！”

这个消息在容城县不亚于一场地震。这个令人谈虎色变的“重量级”人物，和他背后作恶多端的家族黑恶势力团伙，一夜之间成了阶下囚，当地老百姓无不拍手称快。

黑恶势力能在一方盘踞多年、坐大成势，长期得不到有效打击，与“保护伞”的庇护有着极大关系。中央督导组进驻后，明确要求扫黑除恶要与基层的反腐“拍蝇”结合起来，与“打伞”结合起来。

在查办容城县“丁氏家族”涉黑案中，办案机关抓住其实施的每一起违法案件，盯住与其关系密切的党员干部和公职人员，分党政线、政法线、土地线、经济线4条线索深挖彻查，查清一些党员干部充当“丁氏家族”“保护伞”的问题。

既查办黑恶势力犯罪，又追查黑恶势力背后的关系网、“保护伞”，倒查党委政府主体责任和有关部门监管责任，这是河北省在扫黑除恶专项斗争中创新开展的“一案三查”。

前一时期，河北省公开宣判了7起黑社会性质组织案和20起恶势力团伙案，但背后的腐败问题和“保护伞”并没有得到有效查处。中央督导组在与河北省的对接会上建议省委加大查处力度。

对于廊坊市安次区政协原主席杨某某等充当杨玉忠涉黑团伙“保护伞”的问题，河北省纪委监委在查明事实后，立即对涉及“保护伞”和腐败问题的16名公职人员全部依法处理。

在曲周县杜新忠涉恶团伙案中，除对3名充当“保护伞”人员给予处分外，还对处置殴打记者事件不力、基层组织建设重视不够、管党治党责任缺失的曲周县委、县政府、县环保局、第四疃镇党委政府12名有关责任人给予党纪政务处分。

在张家口下沉督导期间，中央督导组与37名举报人进行了案件线索的核查，发现一些黑恶势力的“保护伞”问题。7月26日，张家口市委、市纪委监委果断亮剑，查办了市公安局副局长王某某涉及“保护伞”问题，一些与王某某有关的黑恶势力也随即被张家口公安机关依法逮捕。

7月份以来，河北纪检监察机关共立案审查145人，党纪政务处分59人，正在审查调查86人；涉及县处级干部12人，乡科级干部54人。

抓好督导整改：推动扫黑除恶取得新胜利

深入发现问题、鲜明指出问题、推动解决问题。

经过1个月深入细致督导，8月24日，中央扫黑除恶第一督导组向河北省移交督导报告、问题清单、问责建议清单，并反馈督导情况：

督导中发现，河北省扫黑除恶专项斗争还存在一些值得重视的问题，主要是：落实习近平总书记有关扫黑除恶重要指示精神和中央决策部署不够到位，扫黑除恶专项斗争开展不平衡、不够系统深入，省委、省政府及省扫黑除恶专项斗争领导小组研究解决重点问题、推动工作全面落实有待加强。

——有的地方和部门思想认识不到位，依法打击不主动，对重点行业、重点领域监管缺位；

——有的地方案件查办不深不透，有的纪委监委、组织、政法部门协作配合还不够紧密；

——部分农村基层党组织软弱涣散，部分村“两委”换届选举资格审查存在盲点，部分后进村整治不力……

中央督导组建议河北省进一步提高政治站位，提高线索核查质效，及时回应群众举报，重点突破一批重大典型案件，加大深挖彻查“保护伞”和追责问责力度，抓好重点地区、行业、领域整治……

一条条反馈意见深刻具体，不掩盖矛盾、不回避问题，既传导压力又指明整改方向。

督导意见反馈后，河北省立即成立了由省委主要负责同志任组长的督导整改工作领导小组，要求制定方案、建立清单、台账管理，确保把中央督导组反馈的问题全部解决到位。

根据中央统一部署，其余9个中央督导组将于8月31日前分赴山西、辽宁、福建、山东、河南、湖北、广东、重庆、四川等九省（市），全面铺开第一轮督导工作。

在8月27日全国扫黑办召开的行前动员会上，中央第一督导组负责同志向9个督导组介绍了在河北开展督导的主要做法。

河北试点，全国跟进。中央第一督导组在河北做出的探索和积累的经验，将在即将展开的第一轮督导中发挥示范效应，有力推动扫黑除恶专项斗争不断前行。