自习课丨“一带一路”，习近平主席这样说

来源：新华社客户端

在奥地利维也纳货运南站，奥地利国家铁路总公司总裁安德烈斯·马铁（左一）陪同奥地利总统范德贝伦（前右一）、奥地利数字与经济事务部长玛格丽特·施兰伯克（前右二）等嘉宾一同视察刚刚抵达的成都—维也纳中欧班列（2018年4月27日摄）。奥地利总统范德贝伦表示，中欧班列是奥地利和中国友好合作的象征。新华社记者 潘旭 摄

位于白俄罗斯首都明斯克以东25公里处的中白工业园，由中白两国国家元首倡建，是两国合作共建"丝绸之路经济带"的标志性工程。新华社发



海丰集运望加锡至厦门的货运班轮“泗水”号停泊在印度尼西亚东部的望加锡港码头（2017年4月21日摄）。2015年12月，中国航运企业海丰集运开通南苏拉威西省首府望加锡至厦门航线，为印尼东部地区商品出口提供了更快捷的通道，对盘活当地经济意义重大。新华社记者 杜宇 摄



在越南南部平顺省拍摄的永新燃煤电厂一期BOT项目（2018年4月6日摄）。越南永新燃煤电厂一期BOT项目由中国南方电网投资，建成后将成为越南最先进的能源基地。新华社发



中沙员工在中国石化集团和沙特阿美石油公司合资组建的中沙延布炼厂工作（2018年7月2日摄）。 新华社记者 王波 摄



中埃·泰达苏伊士经贸合作区内的巨石埃及玻璃纤维公司（2018年4月18日摄）。中埃·泰达苏伊士经贸合作区经过10年发展，在红海之滨的荒滩上建起一座现代化产业新城。新华社记者 邬惠我 摄



位于北京金融街的亚洲基础设施投资银行总部大楼前的石碑（2018年1月12日摄）。新华社记者 李鑫 摄



希腊比雷埃夫斯港汽车码头（2017年5月3日摄）。比雷埃夫斯港地理位置优越，它是“21世纪海上丝绸之路”进入欧洲后的大港。新华社发（帕诺斯·托马达基斯 摄）



坦桑尼亚达累斯萨拉姆当地工人在一家中国企业投资的服装厂工作（2017年8月7日摄）。新华社记者 李斯博 摄



在智利莫斯塔萨尔市，加尔塞斯农产品公司的工人在流水线上分拣樱桃（2017年11月28日摄）。中国已成为智利樱桃的最大市场，这个南美国家樱桃总产量的80%以上销往中国。新华社记者 王沛 摄



斯里兰卡科伦坡港口城项目全景（2018年4月19日摄）。这座科伦坡的“未来之城”是中斯两国在“一带一路”建设中的重点合作项目，由斯里兰卡政府和中国港湾科伦坡港口城有限责任公司联合开发。新华社发

中国在马尔代夫援建的中马友谊大桥主桥施工现场（2018年6月24日摄）。新华社发（杜才良 摄）



中国国家电网公司与巴西国家电力公司联合中标的巴西美丽山水电站特高压直流输电一期工程的埃斯特罗托换流站（2017年12月21日摄）。该输电线路穿越66个城市，输送距离达到2000多公里，将成为巴西名副其实的电力运输大动脉。新华社记者 李明 摄

在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯以南的利亚瓦略尔，中方技术人员检查为罗卡线城际铁路提供的列车（2017年4月11日摄）。近年来，在阿根廷，中车制造的各种轨距、各种制式、各种型号的铁路机车、动车组、客车、货车和地铁列车密集交付。新华社发（马丁·萨巴拉 摄）



上海洋山深水港四期自动化码头（2018年7月25日摄）。目前上海港与全球500多个港口建立了集装箱货物贸易往来。新华社记者 丁汀 摄

来自肯尼亚的学员贾斯特斯·卡洛·姆文加在武汉高铁训练段体验模拟驾驶高铁（2018年6月12日摄）。新华社记者 肖艺九 摄



位于北极圈内的中俄亚马尔液化天然气（LNG）项目（2018年8月8日摄）。亚马尔项目是全球最大的北极液化天然气项目，也是“一带一路”倡议提出后在俄罗斯实施的首个特大型能源合作项目。新华社记者 吴壮 摄

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴附近，一列试运行列车在亚吉铁路上行驶（2016年10月3日摄）。由中国企业建设的亚吉铁路是非洲首条电气化铁路，被誉为“新时期的坦赞铁路”。新华社记者孙瑞博摄



中国特变电工在印度古吉拉特邦建成高端设备产业园。在古吉拉特邦巴罗达市卡尔金地区特变电工产业园附近的米亚噶木村，村民享受特变电工公益供水系统打出的地下水（2014年6月27日摄）。新华社记者 郑焕松 摄



在浙江义乌工商职业技术学院涉外人员服务中心，伊朗商人哈米（右一）在教中东国家的小朋友说普通话（2017年5月9日摄）。新华社记者 谭进 摄



工人在位于印度浦那市的中国海尔集团工业园厂房内工作（2017年11月16日摄）。这是中国家电企业在印度投产的第一个工业园。新华社记者 张兴军 摄



喀麦隆曼维莱水电站（2017年12月1日摄）。曼维莱水电站位于喀麦隆南部大区，由中国水利水电建设股份有限公司承建，水电站实现输电后，将极大缓解喀麦隆电力不足问题。新华社发



中国企业参股投资的英国欣克利角C核电项目施工现场（2017年8月24日摄）。新华社记者 韩岩 摄



中巴经济走廊首个落地大型能源项目——巴基斯坦卡西姆港燃煤电站全景（2017年11月28日摄）。该电站采用两台世界先进的660兆瓦超临界燃煤机组，各项排放标准均优于世行标准，按计划完全建成后可为巴基斯坦400万家庭提供清洁和廉价能源。新华社记者 刘天 摄

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编辑：尹栋逊