来源：新华网

新华社北京８月２９日电 题：今年中国规模最大的主场外交！聚焦中非合作论坛北京峰会四个看点

新华社“新华视点”记者伍岳、许可、乌梦达

２０１８年中非合作论坛北京峰会将于９月３日至４日举行。届时，中非领导人将齐聚北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”主题，规划新时期中非合作“路线图”。

作为今年中国举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交活动，本次峰会有哪些看点值得期待？

看点一：习近平主席将发表重要主旨讲话

峰会期间，习近平主席将在论坛北京峰会开幕式发表重要主旨讲话，还会出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并致辞。

专家表示，中非合作正处于转型升级和提质增效的关键时期，习近平主席的讲话、致辞备受关注。中非双方和国际社会都期待习近平主席进一步阐述中国对非关系的新理念新主张，规划中非务实合作的新行动新方向。

峰会日程安排方面，习近平主席还将和夫人彭丽媛为各国领导人夫妇举行欢迎晚宴、共同观赏文艺演出，和论坛非方共同主席国南非总统拉马福萨主持中非领导人圆桌会议，同非方有关领导人共同会见记者等。

“除多边活动外，习近平主席还将同与会的外方国家元首和政府首脑等举行密集双边会谈会见。这体现习近平主席对中非关系一如既往的高度重视，有助于增进中国与非洲各国的政治互信，为中非互利合作注入更强动力。”外交部中非合作论坛事务大使周欲晓说。

看点二：时隔１２年中非友好大家庭的北京大团圆

据国务委员兼外交部长王毅介绍，这次峰会是中非合作论坛继２００６年北京峰会和２０１５年约翰内斯堡峰会之后，中非友好大家庭的又一次大团圆。众多非洲国家领导人和非盟委员会主席将率团与会，联合国秘书长作为特邀嘉宾、２７个国际和非洲地区组织作为观察员也将出席峰会有关活动。

分析人士认为，此次峰会吸引众多外国领导人出席，既是中国在非洲影响力日益增强的结果，也是论坛务实性和高效性的直接体现。

周欲晓表示，自２０１６年以来，冈比亚、圣多美和普林西比、布基纳法索三个非洲国家先后同中国恢复外交关系，三国领导人都对出席峰会表示出浓厚兴趣，也非常期待在中非合作论坛框架下加强与中国的合作。

“成立１８年来，中非合作论坛引领国际对非合作潮流，已经成为南南合作的金字招牌。”外交学院非洲研究中心主任李旦表示，时隔３年中非合作论坛再次召开峰会，是响应非洲各国的强烈呼声和中非合作的实际需要，再次证明论坛得到非洲各国政府和人民的高度信任。

看点三：两大成果文件将明确未来３年中非合作行动纲领

本次峰会将通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（２０１９－２０２１年）》，为未来３年合作提供行动纲领。

专家认为，这两份文件是对约翰内斯堡峰会成果的自然承接与发展。

李旦说，２０１５年约翰内斯堡峰会上，习近平主席提出的中非“十大合作计划”构成了约翰内斯堡行动计划的精华，回应了非洲人民最为迫切的发展需求。如今，“十大合作计划”各项承诺和安排均已落实，为推动非洲的工业化进程和农业现代化做出了突出贡献，受到各方一致好评。

“３年来，中非务实合作不断深化，政治互信不断提升。面对新的国际形势和各国发展现状，各方期待本次峰会拿出一个新的、更全面的行动计划。”李旦说。

成立１８年来，中非合作论坛“既坚持一张蓝图绘到底，又善于与时俱进重创新”。“即将通过的北京宣言立意更为深刻，目标更为明确。构建更加紧密的中非命运共同体是中非合作的根本性目标，也是下一阶段双方合作的重中之重。”周欲晓说。

看点四：中非下一步将聚焦哪些合作方向？

据介绍，本次峰会有望在构建更加紧密中非命运共同体、对接“一带一路”与非洲发展、推动中非合作迈向更高水平、深化人文交流等四方面取得重要成果。

李旦说，这些方面的预期成果也代表中非未来合作方向。下阶段，中非双方应在传统领域继续加强合作，同时也应将合作拓宽至环保、和平与安全等领域，创新合作形式，加强统筹和次区域组织合作，确保成果惠及所有成员，进而提升中非整体合作水平。

峰会将把共建“一带一路”倡议、联合国２０３０年可持续发展议程、非盟《２０６３年议程》以及非洲各国发展战略结合起来，为非洲发展振兴开辟新空间。李旦说，非洲是“一带一路”的自然和历史延伸，非方一直以来对参与“一带一路”建设态度积极。这次峰会有望对非洲国家参与“一带一路”建设的方式和内容给出更加清晰的答案。

“中非合作论坛是中非开展务实合作的有效平台，‘一带一路’是中国向世界提供的重要公共产品。二者强强联合，必将助推中非关系实现跨越式发展，中非合作也将迈上更高层次。”周欲晓说。

中非合作论坛已成为南南合作的典范。李旦表示，面对当今复杂多变的国际形势和各国新的发展实际，各方期待本次峰会为全球治理贡献中非智慧和中非方案。（网站首页图：新华网图片）