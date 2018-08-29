“真实亲诚”四字箴言引领中非命运共同体建设

来源：中国日报网

在中非传统友好的基础上，习近平主席提出“真、实、亲、诚”对非政策新理念。2013年3月，他在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表演讲指出，对待非洲朋友，我们讲一个“真”字。开展对非合作，我们讲一个“实”字。加强中非友好，我们讲一个“亲”字。解决合作中的问题，我们讲一个“诚”字。五年多来，“真、实、亲、诚”对非政策理念一直在引领和指导着中非命运共同体建设。

首先，帮助非洲打破发展瓶颈。改革开放40年来，中国积累了丰富的发展经验。中国高度重视发展农业、工业和基础设施建设，高度重视人才培养和科技研发。中国希望这些行之有效的发展经验能够帮助非洲国家破解在资金、技术、人才和基础设施方面面临的制约。为此，在基于非洲国家需要的前提下，中国向非洲国家提供了发展融资，帮助它们开展铁路、公路、港口、桥梁、机场、电力、能源和信息通讯等基础设施建设。中国积极帮助非洲发展农业，援建农业技术示范中心，向非洲派遣农业技术专家组，提高非洲实现粮食安全的能力。中非共建工业园和经贸合作区在非洲各国遍地开花，帮助非洲发展制造业，推动非洲工业化和经济多元化转型。这些工业园和经贸合作区为非洲民众创造众多就业机会，实施技术转让，并增加了非洲国家的财政和外汇收入。在人才培养方面，非洲国家来华参加各类培训项目的政府官员和技术人员越来越多。中国为非洲留学生提供的政府奖学金名额也不断增加。中国还为非洲援建各类学校、职业教育培训中心、能力建设学院和交通大学等教育基础设施。

其次，帮助非洲维护和平与稳定。中国倡导“非洲是非洲人的非洲”，支持非洲有关国家自主解决内部冲突。为践行大国责任，中国目前是联合国安理会常任理事国中向非洲派遣维和士兵和警察最多的国家，也是联合国维和经费摊款第二多的国家。中国在马里、南苏丹等非洲国家参加联合国维和行动，始终尊重当事国主权和领土完整，劝和促谈，不谋私利，为非洲和平与安全事业注入新动力。

最后，积极推动治国理政经验交流。中国帮助非洲国家政府和执政党加强能力建设，重视双方政策沟通和发展战略对接，积极与非洲国家分享执政党建设的有益经验，确保非洲国家长治久安。与此同时，中国也认为，非洲如何治理最终应由非洲人自己说了算，鼓励非洲各国独立自主探索符合自身国情的政治体制和发展道路。

2018年中非合作论坛北京峰会召开在即，中国将继续秉承“真实亲诚”对非政策方针，推动构建更加紧密和更具活力的中非命运共同体。帮助非洲实现和平、稳定与发展，是中国的大国责任和历史担当，也是中非命运共同体的应有之义。

（作者系中国国际问题研究院发展中国家研究所 副所长）（网站首页图：新华社图片）