习近平给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信

来源：新华网

习近平 给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信

勉励他们继续关注并积极参与“一带一路”建设

支持中非团结合作 为构建人类命运共同体作出努力

新华社北京8月29日电 国家主席习近平8月28日给参加“一带一路”青年创意与遗产论坛的青年代表回信，强调青年是国家的未来，勉励他们为构建人类命运共同体作出自己的努力。

习近平指出，我提出“一带一路”倡议五年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转变为现实，取得了丰硕成果。这些成果的取得离不开各国青年积极响应和热情参与。

习近平强调，共建“一带一路”为中非合作注入了强劲动力。今年9月，2018年中非合作论坛北京峰会即将召开。我将同非方领导人共商新形势下中非友好合作发展大计。青年是国家的未来，中非青年是中非友好的未来。希望你们加强文化交流、心灵沟通，继续关注并积极参与共建“一带一路”，支持中非团结合作，同26亿中非人民一道，为传承中非传统友谊作出贡献，为携手打造更加紧密的中非命运共同体、构建人类命运共同体作出自己的努力。

“一带一路”青年创意与遗产论坛于今年5月在长沙和南京举办。来自51个国家的73名青年代表参加了论坛。来自埃塞俄比亚的汉娜·格塔丘等同学在来信中向习近平主席汇报了自己参加论坛的感悟，并就“一带一路”建设、中非合作、中非青年交流等提出了看法和建议。（网站首页图：新华网图片）