在新时代的阳光照耀下前进——以习近平同志为核心的党中央关心青少年儿童健康成长纪实

作者：许聃 王辉 来源：中国日报网

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，高度重视青少年工作，亲切关怀青少年和儿童的健康成长。

青年是祖国的未来，民族的希望，重视青年就是重视未来。习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上强调：“全党要关注青年、关心青年、关爱青年，倾听青年心声，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。”他要求各级党委和政府要充分信任青年、热情关心青年、严格要求青年，为青年驰骋思想打开更浩瀚的天空，为青年实践创新搭建更广阔的舞台，为青年塑造人生提供更丰富的机会，为青年建功立业创造更有利的条件。

2014年5月4日，习近平在校园观看北大师生纪念五四运动95周年青春诗会时同朗诵者亲切交谈。

2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上鼓励青年们要积极投身到祖国建设中。“现在在高校学习的大学生都是20岁左右，到2020年全面建成小康社会时，很多人还不到30岁；到本世纪中叶基本实现现代化时，很多人还不到60岁。也就是说，实现‘两个一百年’奋斗目标，你们和千千万万青年将全过程参与。”

新时代广大青年拥有广阔发展空间，承载着伟大时代使命。要承担起光荣使命，青年人当先立鸿鹄之志。只有把人生理想融入国家和民族的事业中，才能最终成就一番事业。习近平在北京大学师生座谈会上强调，“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”

2013年5月2日，在给北京大学考古文博学院2009级本科团支部全体同学的回信中，总书记肯定了同学们立志为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的理想和追求，勉励当代青年“珍惜韶华、奋发有为，勇做走在时代前面的奋进者、开拓者、奉献者，努力使自己成为祖国建设的有用之才、栋梁之材，为实现中国梦奉献智慧和力量”。

“要从小学习做人”

少年儿童是祖国的花朵，是中华民族的未来和希望。习近平将少年儿童比作“小树苗”，在习近平看来，少年儿童的成长要坚持品德为先，他曾寄语全国各族少年儿童“要从小学习做人”。“现在把自己的品德培育得越好，将来人就能做得越好。”

2013年5月29日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京市少年宫参加“快乐童年 放飞希望”主题队日活动。这是少先队员为习近平佩戴上红领巾。

学习做人要热爱党、热爱祖国、热爱人民。2016年5月30日，习近平给大陈岛老垦荒队员的后代、浙江省台州市椒江区12名小学生回信中指出：“希望你们向爷爷奶奶学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，努力成长为有知识、有品德、有作为的新一代建设者，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量”。

学习做人，还要树立正确的劳动观和幸福观。2013年5月29日，习近平在北京市少年宫参加主题队日活动时对孩子们说：“生活靠劳动创造，人生也靠劳动创造。”2015年6月1日，习近平在会见中国少年先锋队第七次全国代表大会代表时，告诉孩子们：“幸福不是毛毛雨，幸福不是免费午餐，幸福不会从天而降。人世间的一切成就、一切幸福都源于劳动和创造。”

“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿”

近年来，习近平曾多次表达对少年儿童未来发展的嘱托，希望他们长大后做对祖国建设有用的人才。

习近平鼓励少年儿童要敢于有梦、立远大志向。2013年5月21日，习近平在四川芦山地震灾区看望慰问受灾群众期间曾鼓励当地的孩子们要敢于有梦，“有梦想，还要脚踏实地，好好读书，才能梦想成真。”2015年的儿童节，习近平在中国少年先锋队第七次全国代表大会上强调，志向是人生的航标。一个人要做出一番成就，就要有自己的志向。一个人可以有很多志向，但人生最重要的志向应该同祖国和人民联系在一起，这是人们各种具体志向的底盘，也是人生的脊梁。

2013年5月29日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京市少年宫参加“快乐童年 放飞希望”主题队日活动。这是习近平同孩子们在一起。

少年儿童的美好未来离不开知识的学习。“想象力、创造力从哪里来？要从刻苦的学习中来。”2013年5月29日，习近平在北京市少年宫嘱咐孩子们要认识到学习的重要性，“知识越学越多，知识越多越好，你们要像海绵吸水一样学习知识。既勤学书本知识，又多学课外知识，还要勤于思考，多想想，多问问，这样就能培养自己的创造精神。”

2017年1月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作。这是习近平在云顶滑雪场亲切勉励参加滑雪冬令营的少年儿童。

习近平经常鼓励孩子们，要德智体美全面发展。2017年1月23日，习近平在崇礼区云顶滑雪场考察北京冬奥会筹办工作，他嘱咐参加滑雪冬令营的“冰雪少年”们在滑雪运动中既勇于挑战，又注意安全。习近平强调冰雪运动要从孩子抓起，希望将来能从他们中间出现一批优秀运动员。

2015年6月1日，中国少年先锋队第七次全国代表大会在北京开幕。这是习近平来到人民大会堂，与代表们合影留念。

“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿。党和政府要始终关心各族少年儿童，努力为他们学习成长创造更好的条件。老师、家长要承担起教育引导少年儿童成长成才的责任。少先队组织要更好地为少年儿童服务。全社会都要关心少年儿童成长，支持少年儿童工作。”2013年5月29日，习近平在北京少年宫参加主题队日活动时强调。

习近平对儿童的关怀，不仅有谆谆教导，更落实在涉及儿童权益的改革措施中。

2016年3月，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十二次会议。会议指出，儿童健康事关家庭幸福和民族未来。加强儿童医疗卫生服务改革与发展，要紧紧围绕加强儿科医务人员培养和队伍建设、完善儿童医疗卫生服务体系、推进儿童医疗卫生服务领域改革、防治结合提高服务质量等关键问题，系统设计改革路径，切实缓解儿童医疗服务资源短缺问题。

近日，习近平作出重要指示指出，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。习近平指示有关方面，要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。习近平强调，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

一个民族的文明进步，一个国家的发展壮大，需要一代又一代人接力努力。2014年5月30日，习近平在北京市海淀区民族小学主持召开座谈会时谈到，“我相信，今天这一代少年儿童一定能立志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国，从小自觉培育和践行社会主义核心价值观，在星星火炬的照耀下，在党的阳光的沐浴下，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。”