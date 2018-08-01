中国的改革开放惠及了本国和世界（风从东方来——国际人士亲历中国改革开放）

来源：人民网－人民日报

费尔南多·雷耶斯·马塔

卡洛斯·阿基诺

罗尼·林斯

版式设计：张芳曼

拉美国家发展离不开中国经济增长

费尔南多·雷耶斯·马塔

在过去45年里，我先后以总统顾问、大使和学者等身份访问或常驻中国。过去10年，我每年都会来中国两三次。中国是我的第二故乡，我对她充满眷恋，更敬佩有加。

智利与中国是世界上最遥远也是最亲近的国家。说遥远，是因为两国有些地区处在地球的对趾点上，也就是在地球直径的两端，相距2万公里；说亲近，是因为两国的英文拼写前3个字母相同，因而在许多国名列表中始终能紧紧地靠在一起。事实上，两国人民还拥有兄弟般的友情，真可谓“海内存知己，天涯若比邻”。

40年来，中国的改革开放惠及了本国和世界。在中国工作期间，我有幸与多位中国领导人近距离接触。让人印象深刻的是，中国领导人都富有战略眼光，善于进行长远规划。深圳、浦东几十年的发展变化，就是这种战略谋划的最佳体现。就对世界的贡献而言，1992年中国国内生产总值不足5000亿美元，对世界经济增长的贡献率较低。2017年中国国内生产总值约12万亿美元，对世界经济增长的贡献率上升到34%左右。在如此短的时间内实现如此巨大的经济增长，在世界历史上是罕见的。随着改革开放的深入，中国也越来越主动地承担起一个大国对世界的责任。

包括智利人民在内的世界各国人民愈加认识到，中国在人类社会发展中扮演着重要角色。中国鲜明反对贸易保护主义、维护多边贸易体制，符合广大发展中国家的利益。拉美国家的发展离不开中国的经济增长。中国是智利最大的铜出口国，也是水果、葡萄酒、鲑鱼的重要出口市场。智利不仅是第一个同中国建交的南美国家，而且也是第一个就中国加入世界贸易组织同中方签署双边协议、第一个承认中国完全市场经济地位、第一个同中国签署双边自由贸易协定的拉美国家。

中国脱贫攻坚取得的辉煌成就让我印象深刻。中国的改革开放是探索让人民富起来的过程。上世纪70年代，我第一次访问中国。当时中国城市的天际线很低，大部分建筑都只有几层楼高，全国唯一一栋高过百米的大楼是广州的白云宾馆。人们衣着朴实，举国上下都是统一的蓝灰布衣服。一辆自行车都算是“豪车”。非常有意思的是，这辆“豪车”还是当时结婚“三大件”之一，另外两件为手表和缝纫机。此后20年间，“三大件”又出现了两次转型。上世纪80年代，家庭生活开始向电气化转变，“三大件”变身为冰箱、彩电、洗衣机；到了上世纪90年代，人民生活更加富裕，家庭生活更加现代化，“三大件”升级为空调、音响、录像机。

“三大件”的逐步升级也是中国有条不紊地推进脱贫攻坚的体现。改革开放40年，中国已有7亿多人口脱贫，相当于南美人口总数的两倍。在最近5年内，中国突出强调“精准扶贫”，平均每年减少贫困人口超过1300万。2018年，中国计划再减少1000万以上贫困人口，最终到2020年全面建成小康社会。中国脱贫工作取得的成就不仅极大地缓解了自身的贫困问题，也为其他国家提供了宝贵经验。

此外，中国的学术进步也令人敬佩。理论对改革实践起到指导作用。作为从事中国问题研究的学者，中国同行的敬业精神和学术水平令人刮目相看。这也是中国改革开放所取得成就的一个重要体现。

在与中国同行交流的过程中我发现，能够熟练使用西班牙语和葡萄牙语的中国学者越来越多。在拉美孔子学院的中方院长和老师中，使用西班牙语和葡萄牙语的人数也在不断增多。中国学者擅长使用对方语言进行学术交流，语言天赋只是一个方面，更多地体现了中国的开放包容心态和进取精神。

（作者为智利前驻华大使、智利安德烈斯大学中国问题拉美研究中心主任，本报记者陈效卫采访整理）

我们认准了中国是可靠的合作伙伴

罗尼·林斯

上个月我刚参加了在北京、山西和陕西举办的学术活动。作为从事中国问题研究的学者，2011年以来我每年都会访问中国。我去过中国很多地方，见证了中国改革开放以来的巨大变化。

我的同事、朋友们都感慨：每次去中国，都能看到中国的新面貌。研究进度跟不上中国的变化，是大家的共同感受。实际上，凡是到过中国的拉美人，无论他们从事什么工作，都对中国的巨大成就叹服不已。

我每次到中国都会去很多地方。在我看来，过去40年中国最大的变化是人民生活水平的改善。在过去几年里，中国每年都有上千万人脱贫，人民的生活水平不断提高，并直接反映在了衣食住行上：人们可选择的食品种类更加丰富，越来越多的人负担得起家用汽车，国内游和出国游也日益成为人们休闲度假的重要方式。

巴西的面积和人口数量都居世界第五，但没有铁路交通系统，很多拉美国家也都没有铁路。因此，我对中国基础设施尤其是高铁建设的成就，尤为关注和敬佩。高铁既快捷准时又安全平稳，具有其他交通工具无法比拟的优越性。

中国在三个方面给我留下了深刻的印象。一是中国的治安令人羡慕。安全是保证民生最重要的前提。作为一名巴西公民，我常对中国同行开玩笑说，他们“身在福中不知福”。中国目前是公认的世界上最安全的国家之一，是世界上命案发案率最低的国家之一。这部分应归功于中国政府对枪支的有效管控，更得益于社会治安防控体系的不断完善。

二是中国改革开放惠及世界。巴西也是中国改革开放的受益者。中国不仅是巴西的最大贸易伙伴，也是最大投资国。我想举一个与我日常生活有密切关系的例子。今年年初，巴西共享出行企业99公司被中国企业全资收购。经过几个月的调整和发展，共享出行乘客订单量即从4月的40万人猛增至目前的80万人，解决了30万出租车司机的就业问题，而且也为政府的有效管理提供了有力保障。

三是中国和中国人在巴西越来越得到认可。在巴西的中企员工让我们看到了中国人的吃苦耐劳和聪明勤奋。10所孔子学院的建立和各类文化交流活动，也让我们领略了中国悠久的历史和灿烂的文化。“一带一路”建设等成就让巴西人看到了更美好的希望。我们在羡慕中国发展速度的同时也期待搭上中国快速发展的列车，希望能在基础设施建设、技术、装备和人员培训等方面与中国加强合作。

无论巴西政局如何变化，我们认准了中国是巴西可靠的合作伙伴。巴中两国优势天然互补，合作双赢。事实上，我们渴望了解中国。目前，孔子学院“供不应求”，很多州都希望开办。越来越多的巴西人愿意到中国求学。有关中国的课程、讲座、论坛等文化活动不断增加。在里约州，近年来先后成立了3个中国问题研究中心，天主教大学的金砖政策中心也把中国作为最主要的研究对象。

我侧重研究中国当代政治尤其是习近平主席的治国理政思想，以期为巴西提供借鉴。中国人拥有独特的品质：目标明确、信心坚定、勇往直前，40年来改革开放从未动摇。这是我坚信中国能实现中国梦的原因。

实际上，所有国家都应有梦想和目标。没有明确的目标，政府就没有明确的路线图，因而也就容易陷入迷茫，这是拉美国家在未来发展道路上应竭力避免的，也是我们需要向中国加强学习和借鉴之处。

（作者为巴西中国问题研究中心主任，本报记者朱东君采访整理）

世界各国都可从中国的发展中受益

卡洛斯·阿基诺

1985年，我在读研究生时开始研究中国。从上世纪80年代末到今年7月，我有幸到访中国20次，到过十几个省市。作为研究东亚和中国经济社会问题的学者，除了参加学术会议与中国同行交流，我更愿意用自己的脚丈量中国土地，用自己的眼睛观察中国社会的变迁。

1989年我第一次到浦东时，浦东中心地带似乎没有超过5层的楼房，边缘地区完全是落后的农村。多年后我重返浦东时，这里出现了此前无法想象的新元素：直插云霄的东方明珠广播电视塔，中国三大门户复合枢纽之一的浦东机场，世界上最快、时速超过400公里的磁悬浮列车……在632米高的上海中心大厦楼顶俯瞰整个城市，恍如梦境。事实上，中国的发展就如同磁悬浮列车一般飞快。

改革开放让中国从“站起来”到“富起来”，进而“强起来”。我熟悉的多位中国同行都成了“有车一族”。有一位50多岁的从事拉美问题研究的中国同行，与妻儿父母的足迹遍及中国很多省市。这位学者告诉我，过去孝敬父母就是给他们买衣服和补品，现在条件好了，带父母出游成了新时尚，也将“父母在，不远游”这一古老孝道发展为“父母在，同远游”。统计数据表明，1985年中国国内游客只有约2亿人次，到2017年则上升到原来的25倍，达50亿人次。

中国发达的基础设施有力保障了旅游的顺利进行。中国人常说“要想富，先修路”。中国近几十年的道路畅通有口皆碑。今天，北京到上海的高铁不到5个小时，既快捷平稳又舒适安全。记得上世纪90年代末期，我在京沪两地来往单程需要20多个小时，行程的大部分时间都花在了交通上。

与旅游和日常生活密切相关的是移动支付，这也是我在中国短期生活中感受到的最大变化。一部手机在握，就可以随心购买商品或支付任何需要的服务，真是不可思议！去年5月，我在北京与妻子一起打车去购物中心。到了目的地，司机找不开面值100元的人民币，我妻子的手机上有微信支付功能，司机扫描了她的支付二维码，支付得以顺利而“抽象”地完成，既简便又安全！作为研究中国问题的学者，我在几年前就学会了使用微信，与中国学者交流更加便利。我也期待这些“新发明”能早日走进秘鲁。

2017年中国公民出境游人次约1.3亿，相当于秘鲁总人口的4倍，中国公民出境游总消费约1153亿美元。令我惊讶的是，这几年中国远赴拉美的游客也在大幅增长。2017年到秘鲁的中国游客人数比2016年增长了约40%。中国人不仅对秘鲁的自然名胜感兴趣，对历史古迹也非常喜爱。出国游不仅说明了中国人民物质富足，也体现了他们的精神文化追求。

与旅游有关的成就只是中国众多成就中的一个。中国改革开放取得了让世界刮目相看的成就，有三点原因必须强调：一是农村土地承包责任制。二是设立经济特区，这让中国得以凭借劳动力优势发展制造业，中国的商品开始销往世界各地，上述两项举措对中国数亿人的脱贫起到了非常大的作用。三是中国的城镇化。在这场人类历史上规模最大的城镇化进程中，中国的城镇化率从1978年的17.9%提高到了2017年的58.5%，对推动中国经济发展和社会进步发挥了重要作用，对世界也有着不容忽视的影响。中国形成了一个巨大的国内市场，同时也为世界出口提供广阔机遇。世界各国都可从中国的发展中受益。

中国是我的研究对象，秘鲁与中国的联系日益紧密，我的工作也越来越重要，未来我还会经常前往中国。作为一名大学教授，我希望在我的学生里培养出中国问题专家。事实上，我已有一些学生从中国大学毕业或正在中国学习。他们既是中国建设成就的见证者，也将成为秘中友好关系进一步发展的贡献者。

（作者为秘鲁国立圣马尔科斯大学经济研究所所长，本报记者陈效卫采访整理）

《 人民日报 》（ 2018年08月29日 23 版）