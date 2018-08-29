毛福轩：坚定的农民革命者

来源：光明网-《光明日报》

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社长沙8月28日电（记者帅才）在湖南省湘潭市韶山烈士陵园内有一座五杰亭，亭内的黑色大理石上刻着毛福轩等革命烈士的头像和简述生平的文字，每天都会迎来不少前来瞻仰的群众。

毛福轩像 新华社发

毛福轩，1897年4月出生于湖南省湘潭县韶山冲龙坝湾一个贫苦农民家庭，是毛泽东的族祖父，他早年跟随毛泽东走上革命道路。1922年，毛福轩进入湖南自修大学半工半读，之后和毛泽民一起受党组织派遣到安源煤矿从事工人运动，同年底在安源加入中国共产党。

1925年初，毛福轩与毛泽东先后回到韶山从事农民运动。1925年6月，在毛泽东主持下，湖南农村第一个党支部韶山党支部成立，毛福轩任韶山党支部书记。

此后，因领导农民运动有建树，毛福轩先后担任中共湖南区委特派员和农运特派员、湖南省委委员，担负起农民运动的领导责任。在反动统治的白色恐怖中，毛福轩过着“青草为席，石洞而眠”的艰苦生活，坚持党的地下斗争。

1927年初，毛泽东回到湖南考察农民运动，毛福轩自始至终陪同和协助毛泽东到银田寺、清溪寺、毛震公祠及湘乡等地考察农民运动。正是这次考察，毛泽东写出了著名的《湖南农民运动考察报告》。

1928年春，毛福轩被调往上海，从事党的地下出版工作。一年后，他受党组织派遣，化名毛恩灏，打入国民党政府江苏省金山县警察局。毛福轩以一个共产党员的忠诚勇敢和机智灵活，在反动统治的白色恐怖中，多方为党搜集重要情报，设法救护革命同志，在国民党警察局坚持秘密工作长达4年之久。

1933年初，上海党组织遭到严重破坏。2月27日，由于叛徒出卖，毛福轩被国民党特务秘密逮捕。他被敌人作为“要犯”，先关押在上海监狱，后押解至南京。敌人对他进行严刑逼供，他始终坚贞不屈。他在遗书中写道：“余为革命奋斗牺牲，对于己身毫不挂虑”。1933年5月，毛福轩在南京雨花台英勇就义，时年36岁。

毛泽东后来称赞毛福轩为农民革命家，并赞叹他的精神：“一个农民出身的同志，学习和工作那样努力，一直到担任党的省委委员的工作，是很不容易的。”曾在上海党中央担任领导工作的周恩来赞扬毛福轩是一个优秀的共产党员。

湘潭市地方史志研究学者何歌劲说：“毛福轩同志是勇敢的农民运动领导人，他对党和革命事业忠诚，他是人民的坚强战士，也是家乡群众的榜样和楷模。”

《光明日报》（ 2018年08月29日 04版）