"填不完的表格 开不完的会" 花拳绣腿少些!再少些!

来源：人民日报客户端

中国纪检监察报-李鹃

“在以后扶贫工作中，除每年根据统一部署填报一次建档立卡信息数据以外，任何单位和部门不得以任何理由要求村级填报扶贫数据；要指导地方精简考核评估，严禁各地多头考核、层层考核、搭车考核。”近期，这则来自于国务院扶贫办有关负责人的声音令不少基层干部心有戚戚焉。

在填表与考核方面给扶贫干部“减负”，为的是在实实在在的工作措施上“增效”，这样的导向令广大干部群众纷纷点赞，“扶贫到不到位看的是效果，不是看表格看数字，支持！”曾几何时，不少基层干部盘点梳理在工作岗位上究竟干过哪些实事、干出何等实效时，往往错愕地发现，大量的时间和精力花费在开会讨论、“精准填表”、检查评比上——有的每天填表到深更半夜，今天按竖排来填，明天按横排来填，有些表格内容竟然完全重复；有的地方基层形式主义偷偷换上了新媒体技术的“马甲”，村干部手机里安装十余个政务APP，要定期填写上报有关工作情况和基层群众生产生活情况。

“填不完的表格”“开不完的会”“应付不完的检查”……类似“表面功夫”泛滥，令基层干部疲于应付。曾经有位驻村第一书记算过一笔账：全村130家贫困户，每户的扶贫统计表均为一式4份，每份表格需要在4个不同的地方签上大名，仅填写一遍他就需要签2080个名字。主要工夫都消耗在“花拳绣腿”上，哪还能沉下心来深入基层、走访调研、“精准扶贫”？哪还有时间精力去察民情、听民声、解民忧？

以会议贯彻会议，以文件落实文件，以虚假的填表代替走访调研，以看似认真实则敷衍的“留痕”应付上级检查，在一片“繁忙”中离群众越来越远。问题在下面，根子在上级。形式主义、官僚主义之所以在一些基层单位里“横行”，一个重要原因是上级机关干部的懒政思维和官僚作风。有些机关干部不愿意出门跑腿办事，需要掌握基层工作情况时，就把表格作为了解基层的捷径，一有需要就让基层填表。

要让基层工作令群众满意、高兴，就必须在填表考核等“花拳绣腿”上减负，下大气力在真招实招上增效。基层干部应当走出办公室，扑下身子，沉到一线，熟悉了解真实情况，从群众中汲取智慧与力量，寻找解决问题的办法与路径。注意了，新修订的《中国共产党纪律处分条例》，在工作纪律部分增加了对贯彻党中央决策部署只表态不落实、热衷于搞舆论造势等形式主义、官僚主义行为的处分规定。该《条例》正式施行后，谁还敢拿形式主义、官僚主义这套来敷衍应付、糊弄群众，铁规便要“发威”了！