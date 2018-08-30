上网课、做作业、玩电子产品……孩子的眼睛太累了-上海中小学生视力不良率57.7% 户外活动时间过少、过多近距离用眼是重要原因

晨报记者 陈里予

防治近视立下军令状！为防控青少年近视，《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》提出，到2030年，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中生近视率下降到70%以下。消息一出，很多家长拍手叫好。

上海市眼病防治中心的监测数据显示，2016-2017学年上海市中小学视力不良率为57.7%，其中小学47.2%、初中75.8%、高中89.3%。据悉，上海已持续加大儿童近视防控力度。

多家医院眼科人山人海

新学期开学倒计时，上海多家医院眼科却依然人山人海。昨天下午5点，原本早已是结束门诊的时间，上海眼病防治中心视光中心副主任医师李珊珊的门诊室外还有十几个人在等待。昨天李珊珊看了九十几个人，大多是孩子。李珊珊透露，每年很多家长趁暑假的尾声，来医院看看孩子视力好不好。

记者发现，即使是在候诊大厅里，依然有不少小患者正在聚精会神玩手机，有十几岁的初中生，也有才5岁的幼儿园小朋友，玩游戏、看视频，他们忙得不亦乐乎。“暑假期间，虽然家长会控制孩子使用手机、平板的频率，但是玩游戏、看视频、刷抖音，电子产品陪伴孩子的时间显然较平时更长。”李珊珊说。

眼看暑假即将结束，青青的妈妈很担心孩子的视力下降，决定先带他做一个眼科检查，也希望医生能给孩子一些建议。可没想到，检查结果把青青妈妈吓了一跳，一个暑假过去，儿子竟然有200度近视。

和青青一样，不少孩子在暑假里视力下降。带女儿就医的孙女士表示，暑假里女儿天天在电脑上“追剧”，近视加深了100度。对此，孙女士也很无奈，“虽然督促她少盯着屏幕看，可是暑假白天大人都去上班了，家里没人，孩子一个人在家，管不到她。”

暑假寒假成视力分水岭

“上网课、做作业、看书、看电视……孩子们的眼睛太累了！”很多家长坦言，孩子们大部分时间都在用眼。每年暑假、寒假更是成为了孩子视力的分水岭。不少孩子放飞自己，也放飞了眼睛：有的孩子新加入了“小四眼”队伍，有的视力极速下降。

事实上，人的眼睛发育有两个快速阶段。第一个阶段是3-5岁，第二个阶段是12-15岁。这两个阶段被称为视力发育的“黄金期”。如果在3-5岁大量用眼，将促使眼轴迅速加长，导致远视储备值减少，甚至近视过早发生；12-15岁正是孩子大量用眼的时期，如不注意，也会加快眼轴的变长，易产生近视。

除了长时间用眼，专家们发现，暑假里每天能够保证一定时间户外活动的孩子减少了，暑假里，户外热，很多孩子喜欢窝在家里“孵空调”，也是让眼睛很受伤的帮凶。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长周行涛教授指出，在上海，10岁儿童中近视人群已经超过50%。近视的成因由遗传基因和环境因素共同作用，近距离用眼时间过长和户外活动时间过少是导致儿童近视的最主要环境影响因素。

加大儿童近视防控力度

为遏制儿童近视患病率不断攀升势头，上海持续加大儿童近视防控力度。

近年来，本市通过学校教室灯光改造、建立儿童屈光发育档案、改善课桌椅配置、制订实施簿册新标准、增加学生户外活动时间、举办“目”浴阳光系列青少年眼健康促进大行动等举措，推进儿童近视防控工作。今年，市眼病防治中心将通过儿童眼健康服务平台“明眸APP”，为年内已接受本市儿童屈光发育建档的学生提供更为便捷的服务。家长在平台上注册并绑定孩子身份信息后，可以查询获取孩子的视力屈光数据，并得到全程的眼健康服务。

眼科专家纷纷指出，在目前学业负担比较重的情况下，家长一定要注意不要让孩子长时间近距离用眼，建议每连续用眼30-40分钟，能够休息或者远眺10分钟。不在光线过亮或是过暗的环境下近距离用眼。保持正确的用眼姿势，做到“一尺、一寸、一拳”，即眼与书本距离为一尺，握笔手指与笔尖距离为一寸，胸口与桌子的距离为一拳。一旦发现孩子上课时注意力不集中，或是看东西的时候眯眼、斜视等时，应尽早带孩子去医院检查视力。

3岁以上的小朋友，在第一次去医院检查视力时，要建立一个视觉发育档案，每半年随访一次。除了查度数之外，尽量把角膜曲率、眼轴、眼底的基本情况等都查一遍，以便医生能尽早排查孩子的眼部疾病、有针对性规范治疗，并能对照出孩子视觉发展状况，提前预判孩子的近视高峰会出现在什么时候，并作出提早干预。