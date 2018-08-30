记者调查-老师在黑板上字写得少了孩子网课一上一个多小时

晨报记者 李星言

日前，教育部、卫生健康委员会起草的《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》向社会征求意见，其中指出，指导学生科学规范使用电子产品，养成信息化环境下良好的学习和用眼卫生习惯。控制使用电子产品开展教学时长，原则上不得超过教学总时长的30%。

据介绍，电子产品使用时间长、户外运动不够，是孩子近视两大主因。到底有哪些场合，会让孩子接触到电子屏？记者昨天调查发现，学校老师在黑板上写字少了，不少老师使用电脑、投影仪等电子产品布置作业、教书。家长买的网课，一上就是一个半小时。此外，不少孩子在家玩手机、iPad等电子产品的时间也不短。

教学：电子白板成学校标配

“我前两天带孩子去检查，医生说已经有近视苗头了，叮嘱我们控制使用电子产品的时间，可现在孩子学习越来越多要用到电子屏！”昨天，一名小学二年级家长涵涵妈吐槽。

记者调查发现，随着电子作业、电子教学形式的普及，不少孩子每天要花半小时甚至更多的时间使用电子屏幕学习，这对孩子的视力健康形成隐患。

随着现代化教学设备的推进，电子白板、投影仪等几成学校标配。

杨浦区某小学的一名班主任告诉记者，虽然教室里配备了电子白板等现代化设备，让教学方式更灵活，可以实现很多板书不能达到的效果，比如视频、图片等展示方式，能帮助孩子更好地掌握知识。但考虑到孩子的用眼健康，教学时不会一直采用电子设备，传统板书仍是目前课堂里的重要教学形式。

目前，培训机构的电子化教学趋势越来越明显。不少幼小培训机构一个半小时的课程里，有至少1小时是通过电子屏幕或电子白板来放映教学内容，机构把课件制作成精美的动画，这能吸引孩子的注意，但长时间注视电子屏幕，对孩子的视力造成负担。

在授课内容中，编程、机器人等需要长时间对着电子屏幕注视的课程几乎成了“重灾区”。一名编程机构的教师坦言：“编程课就是老师在电子屏上演示，孩子对着电子屏学习、操作，这是课程内容决定的。一个小时学习，至少有40分钟要盯着屏幕。”

网课：学科类兴趣类齐上阵

越来越火的网课也是让孩子频繁接触电子产品的原因之一。

目前，市面上的网课分为真人直播和视频录播两种，真人直播一般在25分钟至1个半小时，视频录播则从10分钟到1个多小时不等。

普陀区一名小学二年级学生家长透露，孩子除了完成校内电子作业外，每周还有3次英语网课，每次30分钟，此外还有其他各类小视频学习，平均每天也有30分钟左右。

一名三年级学生家长给记者列了一下孩子的详细网课情况：每周一、三是半小时英语外教口语网课，每周二、四是半小时英语章节书精读网课，每周六有一节数学网课，约1.5小时，“上完课以后，老师还会布置相关作业，也是要在电脑或手机上完成的，所以实际使用电子产品的时间更多”。

除了传统的语数外，不少兴趣类课程也在向线上发展。

长宁区一名学生家长透露，孩子每周除了1小时英语网课外，还有每天半小时的编程课以及一周两次的围棋课，此外还有一周一次的网络电影，耗时约2小时。

一名小一新生家长介绍，孩子每周有1小时的架子鼓网课，并且还有1.5小时的架子鼓练习，也是通过电子屏幕进行；还有围棋和魔方课，也都是网课，时间长短比较灵活。

浦东新区的一名幼儿园大班家长则透露，因为老人接送不便，她就给孩子报了一堆网课，每天放学后孩子会自觉打开iPad上课，从幼儿思维、画画、乐高、唐诗到专注力训练等课程，都是通过网课进行，平均每天至少1小时。

有家长表示，“这些网课除了个别需要1.5小时以外，大多数都在半小时左右，分开来看时间都不长，但加起来就很伤眼了。”

作业：有一定量的电子作业

记者向约50名小学生家长做了调查，发现不少学校会布置电子作业，数学一般是做题，英语、语文一般是听力，平均每天15分钟左右都能完成。

也有家长反映，现在学校里有些作业是需要通过APP或网站完成的，但时间并不长。

浦东一名学生家长黄女士告诉记者，以某一天的作业为例，语文、英语老师都要求在纳米盒APP上预习、复习跟读课文，全部完成起码20分钟。此外，有时数学也需要在作业盒子上完成习题。

闵行小学三年级学生家长范女士则透露，孩子每天数学作业要求在纳米盒上进行听算10分钟练习，英语课文跟读15分钟，有时会通过趣配音APP进行相关听读练习，大约10分钟。

徐汇区小学三年级学生家长吴女士则介绍，孩子每天都有数学习题要在作业本APP上完成，从25-30题不等，一般六七分钟即可，最多15分钟，视题目难易程度而定；此外，有时老师会布置速算盒子上的习题，一般10分钟左右也能做完。

青浦区一名二年级学生家长透露，校内作业经常会通过纳米盒、作业盒子等布置，一般每天20分钟。

徐汇区某民办小学的一名二年级数学老师给记者展示了上学期学生通过某APP完成作业的情况，平均用时在每天7分钟左右，短则3分钟，长则12分钟，绝大多数学生能在6-9分钟内完成。

除了学校布置的作业外，部分辅导机构也布置网上作业。比如某英语机构要求学生每天在网站上完成半小时左右的阅读和听力作业，某数学机构则为孩子布置了一周1小时左右的网上作业量。“这些电子作业分开来看都不多，但加起来就挺多的。”有家长表示。

为什么有些低年级学生的校内作业需要学生通过APP或者电脑来完成呢？

徐汇区一所民办小学的数学老师告诉记者，因为一、二年级不能布置笔头作业，但光靠校内的练习量又是不够的，所以在APP上布置作业就弥补了不能布置笔头作业的不足。此外，类似数学口算题这样的作业，对于老师来说批改的工作量很大，而用APP就能自动批改，减轻老师的重复机械性劳动，还能自动进行学习情况分析，让老师可以掌握更多信息，也有更多时间备课或辅导学生。

但不少学校在综合防控近视上动足了脑筋。杨浦区上理工附小校长丁利民告诉记者，电子白板之类现代化信息教学设备成为学校标配。该校是把白板设备放置在两块黑板中间，不用的时候随时覆盖，同时对白板的亮度和反射作了处理，尽可能减低白板对孩子眼睛的伤害，上课也很少用iPad进行教学。此外，该校低年级学生需要用手机完成的作业很少，最多是一些英语听力作业，只要打开后录音即可，也不用一直盯着电子屏幕看。该校还从作业量和近视率两方面进行防控，一方面严格控制各个年级的作业量，不让学生用眼过度，另一方面，还把各个年级相应的近视率作为对教师考核的依据，每年到固定时间就会将各年级的近视率进行横向纵向的对比并公布，提请老师在日常学习姿势和作业布置上都留个心眼。此外，该校规定，孩子下课后不许留在教室里，一定要到走廊或者操场上看看远处，调节一下。