防控措施-需控制电子产品使用时间每天保证两小时户外活动

记者 林颖颖 李星言

晨报讯 上海市儿童医院眼科主治医师骆文婷表示，目前还没有强有力的证据说明电子产品会直接导致近视，但长时间盯着电子屏幕看，肯定会让眼睛疲劳、用眼过度，这样会诱发或加速孩子近视。此外，屏幕越小越伤眼，所以最不推荐的是让孩子直接玩手机，其次是iPad，然后是电脑和电视，所以必须要控制好电子产品的使用时间、掌握好使用方式。

记者获悉，教育部、国家卫生健康委员会共同起草了《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》，其中规定：小学一二年级不留书面作业，三至六年级书面作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，原则上采用纸质作业。

此外，户外时间也非常关键。骆文婷介绍，孩子如果每天能保证1-2小时的户外时间，对防止近视有明显好处。因为缺钙会使眼球壁的弹性和表面张力减弱，在近距离用眼或低头时，使眼轴拉长而发生和发展近视，但户外阳光照射能促进人体分泌更多的维生素D，近而增加人体钙的吸收，另外，户外晒太阳还能促使多分泌多巴胺，有效抑制眼球的增长，从而可以抑制近视的发生和发展。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院视光学科副主任医师吴莹表示，在她的门诊病患中，也不乏学龄前儿童。“10年来，青少年近视比例低龄化越来越明显，这不仅仅是在上海、在中国，在全世界也是如此。”

“目前我们还不太清楚近视的病因，但肯定不是单一因素。其中，遗传和环境因素是比较重要的，高度近视遗传比例较高，而低度近视则环境因素更高。近距离用眼时间过长以及读写姿势不正确也是导致近视发展的因素之一，特别是不正确的姿势，比如歪头、趴着写字，不仅导致眼睛调节功能紊乱，而且可能引起双眼视力的不平衡，危害甚大。另外，近年来近视发病增高和户外运动缺乏，课业负担较重有关，同时，遗传基因上东亚人比其他人种高发。”吴莹表示，目前近视仍然是“不治之症”，如果患上近视就只能缓解度数加深的速度，目前普遍缓解的方式有两种，戴OK镜和滴眼药水，但是治疗效果也是因人而异的。

因此，近视的预防和缓解就显得至关重要。流行病学研究显示，户外活动缺乏与近视发生发展有关系，而每天2小时户外活动对近视进展有一定控制作用。“对此，需要强调的是户外活动的关键在于户外，而不是一定要参加体育运动，研究显示，光照可能是户外活动控制近视的关键因素。所以，保证每天2小时户外时间，是预防青少年近视的最好办法。”

记者获悉，本市各中小学都落实保证学生每天校园阳光运动1小时，每周安排体育与健身课程3课时 （小学一到三年级为4课时）、体育活动2次，每天安排广播操至少1次、眼保健操2次，这对学生的视力健康起到了良好的作用。