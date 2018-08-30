一个道歉了20000次的男人-做他人思想工作，职业和事老替人说和近20年

见习记者 王凤

高曙东都道歉近2万次了。

被人讥笑 “天天装孙子”、“陪笑脸”、“低头哈腰”，从事“道歉”职业近20年，但他似乎乐此不疲。“我们的工作是矛盾激化的灭火器，人与人之间和睦相处的润滑剂。”经他手的案子，83%以上都成功了。

出生于1954年，赶上上世纪90年代的下岗潮，高曙东近30年的铁饭碗打碎了。在国企从事政工、职工教育、工会等行政工作的他，干力气活没人要，技术活干不了，下海又没本钱和经验。年过半百、上有老下有小，彼时的高曙东焦躁不已。

滚滚前行的时代巨轮，总是能给那些有心人找到新的机会。反复思考后，高曙东决定做自己最擅长、最喜欢的“做他人的思想工作”——替人道歉、说和，并且一干就是20年。

十年前，有电视台的主持人问他 “你准备干多长时间”，他斩钉截铁地回答 “我长期干下去，只要我身体适合，我就继续干。”十年后，他依然这样回答晨报记者。

非典型创业

1999年，中国第一次有了国庆7天长假，上网还得窄带拨号，张朝阳成了唯一一个登上胡润富豪榜的互联网创始人，马云在西湖旁破败的小楼里再次创业，力邀“18罗汉”创立了阿里巴巴。

这一切都与高曙东无关。

社会在前进。市场经济在飞速发展，国有企业的改革风起云涌，职工就业由终身制变为合同制。因特网开始改变人们的沟通方式，以高曙东无法理解的速度。

高曙东感觉自己被时代抛弃了。其所属的企业从1995年起效益就逐年衰退，一批又一批的职工先后被放假回家。不久之后，高曙东所在的企业全员失业。没了工作，没了收入，孩子要上学，家人万一再有个病灾——高曙东不敢想象。

当过兵、吃过苦、个头高、能蹿掇的他想来想去，觉得自己做人的思想工作比较好。既发挥了自身特长，又符合自己的爱好，还能为社会和谐做贡献。

高曙东煞有介事地把自己做“矛盾调解”工作的想法整理成文字，给在高校的两位朋友过目。“他们对我的理论分析很赞赏，但不大赞同我去做，觉得这个职业前无古人，尽管社会需要，也很难被接受。”但高曙东觉得，干别人没有做的事才有意义，吃别人嚼过的馍没有味道。

为了在实战中获取化解矛盾的直观感知与经验，高曙东最先盯上了熟人。一旦得知谁家有了矛盾，他就主动上门当说客。熟人不够，他直接到街道、市场上，见到有人争吵、打架，就往跟前凑；先旁观，弄明白情况就开劝。后来直接蹲守律师事务所门口，见到愁容满面的人出来就上前搭腔，离婚诉讼、婆媳矛盾，他都上去插手调解,还真的成功了不少。

2000年春节刚过，高曙东就在《劳动早报》上刊登了广告：“替您出面道歉，策划化解矛盾。”高曙东不再去想下岗的事了，而是悬着心，怕没业务。

广告一登，没想到咨询电话一个接一个。高曙东感觉力不从心，开始搜罗志同道合的伙伴。有人说他神经了，有人说他想干事业想疯了。“什么事情不能干，非得干这种低三下四、没脸面给人说好话的事情？”

三顾茅庐后，高曙东硬是把某单位的退休书记、高校退休教师等人拉到了队伍当中，集结了初创团队。

2万多个矛盾

“没有固定的模式、套路，矛盾双方的心态、目的、愿望、事件背景不同，无法完全用一个模式搞定。”

求助人通过报纸、电视节目得到高曙东的联系方式，和他讲明白事情的来龙去脉，高曙东就开始判断事件的成功率，进而做出回应。有的求助人立即得到了帮助，有的求助人几次三番地催促才能“排上号”。全国除了西藏、海南和港澳台，全都有高曙东的足迹。

案子中，有丈夫怀疑妻子不忠，执意离婚的；为争家产，兄妹四人翻脸的；小姨子爱上了亲姐夫的；企业深陷三角债耍赖的；员工几次三番向公司讨薪而不得的……案中人多游走于伦理、道德的边缘，世俗烟火气十足。

“道德唤醒”是个利器。高曙东说，道德感强的人，矛盾可以解决；道德感差的人，那就没办法了。“本质好的人，良心上愧对对方，你给他点到了、说明了，他会转弯的。”

文笔也是高曙东的从业资本。“我会根据人的心理写适合他的语言与实例。”有些人内敛固执，一句话都不愿和高曙东说。登门一次、两次、三次无功而返，他会写亲笔信给当事人，或者把信写出来给求助人做参考，让其誊抄一份，用自己的话语去打动对方。这样写着写着，手头就累积了100多万字的信件。

高曙东总结了三类矛盾：家庭矛盾、团体矛盾、综合矛盾。同样年龄的人，同样的事情，处理起来，可能需要不同的方法。不像组装、修理设备，“人的思想工作与动态意识有关，百事不同，千人思想各异。解决问题需要凭借自己的经验揣摩对方的心思，进而分析问题，掌握对方的心理状态，现场发挥，随机应变，对症下药”。

19年了，高曙东见识了太多矛盾，替人说了太多次道歉，也帮助太多太多当事双方破镜重圆。2万多件的矛盾库，像一个社会新闻“仓库”，其中不乏一些发展下去可能衍生出犯罪的矛盾，被他浇灭了。

经手的案例，有83%以上都被成功化解了。面对前来咨询的客户，高曙东始终还是强调“只能承诺以100%的努力去做，但是不能承诺100%调解成功”。单纯听求助者的“一面之词”，不知对方什么性格、什么想法，不能打包票。

慢慢地，高曙东把“道歉业务”开展到了全国各地。

自己就像“120”

即便是逢年过节，只要有案子，高曙东多半会在赶到矛盾发生地的路上。

高曙东不是没有遇到过遗憾之事。一名女子前几天联系他，电话那头直言“活不了了，活不了了”，但他手头有其他几个案子，走不开，只能推说过几天再过去。第二次女子又打电话，他除了安慰尽快过去，还是无法抽身。最后，高曙东把助手留下做善后工作，心急火燎赶到目的地时，女子当晚已经自杀了。

高曙东开始有了自己固定的工作习惯，就是能即刻动身的案子，绝对不拖。不管是个人承受不了压力要寻短见，还是家庭成员因为纠纷横刀相向，高曙东觉得“遇到这样的事情，就没办法考虑自己过年过节了。”他说，自己像“急救中心的120”，“尽快抵达”是一种自我要求，也是求助者的心理期待。

就这样高速运转，高曙东的公司由几个人发展为30多人。直到2014年，父亲和妻子双双患上癌症，公司业务开始收缩。很多求助者只认“高曙东”这个品牌，他陆陆续续裁撤了一些人，目前还有七八个核心员工。

高曙东自己也像个高速运转的机器，此后，终于调档了，换到了低速模式。

思想维修师

现在，高曙东在家里照顾家人、“爬格子”（写书）的时间居多。脑海里掠过一个又一个案子，感触良多。

各异的思想撞击、千奇百怪的纠纷缠绕，高曙东也困惑着，缝合着那些没有闹上法庭却足以折磨乃至摧毁人的微观裂隙，那些“不好意思让亲朋好友知道、适合向陌生人倾诉的‘家丑’”，站在第三人的立场上一次又一次印证着“旁观者清”。他不遗余力地挽救着还有机会重修旧好的各路人等。有时候同行的助手沉浸于当事人的痛苦中难以自拔，和当事一方抱头痛哭。

“做我们这个工作，确实有苦有甜，有悲有乐。困扰的时候，心理压力特别大；但一旦把问题解决了，我们就高唱呀，乱蹦呀，到大山里面放开嗓子嚎……”处理纠纷，到某一个地方去，跟对方今天谈话了，不可能明天后天继续谈话，有些问题需要给对方足够的消化时间。这是高曙东少有的空当时间，他会到附近景点转一转，或者看看电视。

作为一个商人，高曙东希望社会上这类矛盾越多越好。但是，作为一个人，他不希望求助自己的人多，“越少越好，越少说明社会越和谐”。

大众创业，万众创新。如今，创业更多地与年轻人和新鲜事物挂钩。人们越来越关注“商业模式”、“迅速变现”，目光追逐处于潮头浪尖的“技术与概念”。高曙东的“道歉生意”，压根没有多少经济效益可言。每个案子，求助者给报销往来车费、住宿费，根据意愿给出报酬。高曙东尽量为求助者考虑，能乘公交不坐出租，能火车往来绝不飞机航行。对于穷困者，更是不忍心收费。

近些年，共享经济、人工智能成为资本与巨头的宠儿，一批又一批创业明星你方唱罢我登场。高曙东知道，自己赶不上这样的快车了，做自己喜欢且擅长的事，是他唯一的坚持。19年，他从“中国道歉第一人”熬到“最后一人”。身边的同行起了又落，各地的道歉生意火了又凉。唯独长安街上，高曙东两间办公室里时常响起电话铃声，员工走了又来，没有太大变化。

64岁，时光在这位汉子身上攀爬、留痕。还会继续吗？高曙东想都没想，“长期干下去”。