车辆保养不到两小时就出现严重故障-涡轮增压器与发动机之间进气管脱落“惹祸” 力帆车服务站称或为维修人员失误所致

晨报记者 吴正彬

买了一年的车子刚在指定服务站完成例行保养，开出去没多久就听见发动机传来巨响，吓得车主弃车而逃。这是发生在市民刘先生身上的事儿。后经确认，巨响是由涡轮增压器与发动机之间的进气管脱落引起。

昨日下午，服务站负责人在接受记者采访时承认，刘先生的遭遇可能是由维修人员一时失误引起，服务站确实存在对维修人员缺乏监管，愿向刘先生公开道歉以及提供解决方案。

离致命危险只差五分钟

从刘先生提供的维修结算单可见，刘先生的力帆X 8于8月25日12:08进入力帆上海圣跃服务站进行例行保养，并于当天14:52保养完工。而发生巨响的时间则是当天16：45左右。“当时我正开到下盐路，再开五分钟就要上申嘉湖高速了。就在这时，发动机传来一声巨响，吓得我立马刹车靠边停车。响声太吓人了，我一停下车就赶紧逃得远远的，十多分钟后才敢回去打开引擎盖。”回忆当时的场景，刘先生脸上仍有惧色。而当打开引擎盖后，眼前的画面更是让他气愤难当：“只见一根很粗的胶管一端已完全脱落。”

拨打服务站的报修电话后，刘先生用手机一查，判断这根胶管正是涡轮增压器与发动机之间的进气管，随后赶来的维修人员确认刘先生的判断。涡轮增压器与发动机之间的进气管为何会脱落？记者咨询了文洋4S店汽车专家黄海平。据介绍，涡轮增压器与发动机之间的进气管一般不会有脱落的可能，除非严重老化，或者因为太久没有检修而出现严重松动。在涡轮增压介入的状态下，一旦这根进气管脱落，那么车子马上就会失去动力，再怎么踩油门也无济于事，只能停车修理。“这种情况发生在普通道路上还好，如果是发生在高速路上，后果不堪设想。这就相当于要在急速行驶的车流中空挡滑行，危不危险？”

这次遭遇让刘先生至今后怕不已：“还好那天我有事到另外一个地方拐了一下，不然，那根管子脱落时我正好在高速路上，想想都觉得可怕。”

疑维修工是否持证上岗

昨天下午，记者与刘先生一起来到位于浦东区申江南路的力帆上海圣跃服务站。外出的该站负责人王经理在电话中告诉记者，刘先生车辆发生的情况，“我们模糊判断，可能是维修人员在清洁发动机时把这根软管拆下，然后在重新装上时没有按紧。这种情况是极个别的，但也不排除是其他原因导致软管脱落。”

对于此事，车主刘先生则质疑该服务站维修人员是否都持证上岗，他当场向王经理提出能否出示维修人员的相关职业资格证。不过，他的要求被拒绝。