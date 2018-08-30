带薪休假还发钱 苏宁快递员节致敬全国“跑男”

任则

8月28日，第二届快递员节如约而至。全国47城同时庆贺，为优秀快递员颁奖。全国47城举办快递员节庆祝仪式

上午10点，快递员节旗帜在苏宁总部南京冉冉升起，佩戴“快乐领巾”的优秀快递员代表郑重宣誓，将勇往直前，传递正能量，用速度和温度，创造每一个放心的交付。与此同时，北京、上海、深圳、兰州、重庆等全国47个城市的分会场也同步进行了升旗

江苏省邮政管理局张水芳局长表示，作为江苏本土快递企业，苏宁物流能够承担起大企业的责任和担当，从去年起设立快递员节，切实维护和保障快递员的权益，提升快递行业影响力。她希望苏宁不仅要把节日办好，更重要的是要将保障快递员权益、提升快递员地位的举措系统化、常态化，总结成一套行之有效的经验，在全省、乃至全国快递业推广。

苏宁为全国百名快递员发50万现金红包

经过三个多月的内部推荐和网络投票，苏宁公布了100名优秀快递员名单。8月28日，这100名快递员均接受了苏宁物流授予的优秀快递员荣誉勋章。除了庆祝仪式，苏宁物流还为苏宁和天天快递超过10万名快递小哥准备了丰富的“节日礼物”，其中包括总额达到50万的现金红包。

2017年，苏宁在行业首先发起成立快递员节，希望不断提升快递员的社会地位。一年多来，苏宁物流完善了快递员的各项福利，如旅游奖励、带薪休假、置办年货等。经过一年的努力，整个社会已经开始逐渐形成共识。苏宁物流常务副总裁姚凯表示，苏宁将通过点点滴滴的努力，让快递员兄弟们越来越好。