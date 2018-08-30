智慧医疗专项研究项目公布 平安医疗科技助力上海智慧医疗驶入快车道-平安加速布局医疗科技版图 或变革传统就医流程

智慧医疗经历了前期的资本喧嚣，似乎正在步入脚踏实地的商用阶段，上升的风口和下沉的渠道，上海正在成为这场科技角力的试炼场。

近期根据上海市公布的智慧医疗专项研究项目，平安集团旗下平安医疗科技拿下其中五个智慧医疗项目，将与上海市瑞金医院、华山医院、肿瘤医院、第六人民医院、仁济医院、第十人民医院等多家三甲医院开展在肿瘤早期辅助诊断及病理云质控方面的合作，项目研究周期为三年。

平安打出又一张“医疗牌”

业内，平安“重兵”部署智慧医疗早已不是新鲜事。令人印象深刻的是，平安医疗科技在智博会上所展示的五大智慧医疗解决方案，超过600名用户在现场体验了智慧医疗产品，其中眼底OCT筛查报告筛出1名黄斑前膜和3名玻璃膜疣疑似患者。心血管疾病预测报告则筛出33名包含至少一种心血管病高危风险的人群。所有筛查出的疑似患者都得到现场医生的确认，避免了贻误最佳干预时间。平安医疗科技负责人高孟轩表示，我们平台的定位是做最专业的医生助手，以早期肿瘤筛查为切入点，逐渐拓展到疾病管理全生命周期的诊前、诊中和诊后。具体而言，是从诊前的预测、筛查、分诊，到诊中的诊断治疗，到诊后的随访、患者教育一整套生命周期里，如何利用A I技术针对影像数据、文本数据、病历数据的挖掘变成模型。

在本次中标项目中，以平安医疗科技联合华山医院打造的皮肤肿瘤辅助诊断系统为例，华山医院皮肤病理室将能实现基底细胞癌等常见皮肤肿瘤切片，全部转成数字切片整合进入日常工作流程，实现数字切片首诊。并且，可对切片图像的自动检测分割、提取图像的相关特征对图像做出分类、分级及标注。

一个定位，“两台戏”

平安医疗科技前身为平安科技平安智能医疗平台，在技术积累上嫁接了来自平安科技的多项优良“DNA”。智能影像辅助诊断技术曾多次在国际大赛上获得世界第一排名，包括“肺结节检测”和“假阳性筛查”两度打破LUNA排行榜世界记录，以及IDRiD眼底图分析竞赛获得三个眼底分割任务的世界前三。

在落地经验上，平安医疗科技已经积累了从诊前、诊中到诊后的疾病全流程管理经验。诊前，平安医疗科技在重庆和深圳两地开展“大数据+人工智能”疾病预测模型研发应用，模型准确率可达90%以上。目前模型研发已逐渐深入到个体化精准预测。比如针对心脑血管类疾病，模型将搜集个人生活习惯等数据，只需花约5分钟，就可以得出5种心脑血管疾病的预测结果。

诊中，智能影像辅助诊断系统已与近百家医院达成合作，覆盖30种疾病的A I医疗影像模型储备、2亿患者、6亿潜在筛查人群，目前每日影像筛查数量近10万张，累计筛查影像数量超过20万张，已经辅助医生发现超300名肺结节患者。此外，智能诊疗决策系统还可基于算法推荐给医生最优的诊断和用药建议。

诊后，平安医疗科技基于自然语言处理技术推出智能医疗助手，可以帮助患者解决挂号、疾病相关知识推荐等方面疑问，更大的价值在于完善整个智能就医解决方案。比如针对糖尿病患者，一旦患者出现血糖控制不佳的状况，医疗助手就会提醒患者就医干预或者转诊治疗。

此外，智能随访患教机器人还可通过人工智能辅助医生进行患者管理，帮助医生打破时间、空间限制，实现对病情信息的连续和准确监测。

平安科技首席医疗科学家谢国彤表示，诊前、诊中、诊后更多的是手段，相当于一个人的骨架，还需要注入核心灵魂。这个核心灵魂就是搭好两台“戏”，一是与三甲医院开展深入的智慧医疗合作，帮助三甲医院提高效率、提升患者就医满意度；二是将与三甲医院合作凝结成的“智慧”输出为A I引擎，赋能基层医院，提高基层的诊疗质量。而贯穿这两台“戏”的主角则是医生助手这个最根本的定位。

平安医疗科技与上海多家三甲医院的合作正是为了搭好第一台戏。上海作为智慧医疗的先行先试者，向来都是医疗科技头部“玩家”的必争之地，随着更多企业入局，上海的传统医疗或将迎来不一样的“春天”。 (李林/文)