美对朝密集喊话-五角大楼重提军演

郑昊宁（新华社专特稿）

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯28日说，美国不会“无限期”暂停美韩军队在朝鲜半岛的联合军事演习。

同一天，美国国务院发言人说，如果朝方遵守无核化承诺，美方愿意与朝方随时对话。

暂停军演并非“无限期”

马蒂斯在国防部记者会上说，暂停美韩联合军演旨在展现“善意”，但暂停并非“无限期”。

“我们现在没有暂停更多（联合）军演计划。”马蒂斯补充说，美方尚未就明年美韩联合军演作出决定。

美国总统唐纳德·特朗普6月12日在新加坡会晤朝鲜最高领导人金正恩，随后在记者会上宣布暂停“具有挑衅性”且“耗资巨大”的美韩联合军演。

按照马蒂斯的说法，美韩小规模军事演练不受影响。

路透社认定，马蒂斯提及军演“时机微妙”。4天前，特朗普突然宣布推迟国务卿迈克·蓬佩奥对朝鲜的访问，认定朝鲜半岛无核化“没有取得足够进展”。

外交努力仍在“持续”

美国国务院发言人希瑟·诺尔特28日没有回应《华盛顿邮报》等媒体的报道，只告诉媒体记者，特朗普和国家安全团队评估、继而确定，“现在不是访问的时候”。

按照这名女发言人的说法，国家安全团队成员包括蓬佩奥和国家安全事务助理约翰·博尔顿。

诺尔特强调外交努力仍在“持续”，但没有说明国务院自特朗普宣布推迟蓬佩奥访朝以来是否与朝方有过“接触”。

她援引一份蓬佩奥的声明说，当金正恩准备兑现他在新加坡会晤时向特朗普所作无核化承诺时，美国随时准备接触。

马蒂斯“呼应”诺尔特的说法，告诉记者，国防部和国务院将“紧密合作”。“就像我以前说的那样，我们无疑将依据国务卿以及他（蓬佩奥）需要什么，以行动强化他的努力。”

美朝对话陷入“停滞”

截至朝鲜当地时间29日上午，朝方没有回应马蒂斯和诺尔特的说法。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》26日刊发署名评论文章，指认美方“表里不一”，台前面带微笑对话，背后却动员特种部队针对朝鲜作秘密训练。

作为落实联合声明的举措，朝方7月下旬向美方移交55具朝鲜战争美军遗骸；美国对外政策智库史汀生中心旗下网站“北纬38度”8月7日发表的分析文章说，卫星图像显示，朝方继续西海卫星发射场拆除作业。

只是，美方官员多次淡化朝方举动的意义，重申除非朝鲜半岛完全无核化，否则不会解除或减轻对朝制裁。

韩国总统府青瓦台发言人金宜谦28日说，美朝对话陷入“停滞”，更需要韩朝领导人会晤。

这名发言人27日说，韩方拟重新考虑与朝鲜方面设立南北共同联络事务所的计划，美国国务卿推迟再次访朝“不能说对开设共同联络事务所毫无影响”。但他同时说，韩国总统文在寅和金正恩9月再次会晤的计划没有变化。