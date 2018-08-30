顾问-新时代中国外交如何趋利避害？

晨报记者 顾文俊

鲁迅先生曾说：厚泽深仁，遂有天下。仁义与德行是我们治国、治家的根基。面对复杂多变的国际局势，

著名学者王逸舟教授认为，外交的格局与智慧归根结底来自民族的精神与国家内在的动力，智的外交与仁的社会，二者之间存在逻辑联系，而新时代的中国应朝着全方位强盛的仁智大国行进。然而，当今世界，民粹主义沉渣泛起，孤立主义、保护主义大肆横行，古老的东方智识能否指引新时代的中国趋利避害？

《顾问》本期访谈嘉宾：北京大学国际关系学院副院长 中国国际关系学会副会长 王逸舟

智的外交 仁的社会

新闻晨报：诚如您在新著《仁智大国》中所言，“仁”与“智”而非简单的权术和力量，是中国的大国新型外交特别需要的品格。我在读完这本书之后的理解是，事实上，权术和力量仍是必备的，国家没有实力无以在世界上立足，国与国之间不讲利益也难以统一立场，而“仁”与“智”则是这些必备要素之外的新的品性、新的格调，对不对？

王逸舟：是的。实力、权力、博弈技巧，这些都是“仁智大国”的前提，也是必要条件，但在我看来，仁智大国的充分条件还包括国家社会的进步、政治的现代化进程、公民素质的培养、国际意识的开拓、外交的机制转型与能力建设等等。我觉得，我们现在的迷思在于，很多人过多地看到了硬实力，误以为这些必要条件就等于成为大国强国的充分条件。但是，跟多数外交研究、战略研究、国际关系研究有所不同的是，《仁智大国》的重点并不在于航母、高铁、核电站、钢铁生产这些硬实力的打造，而是把国家对外博弈能力、外交斗争技巧、大国地位确立同这个国家的成长、政治的修行、社会的基础联系在一起。

新闻晨报：儒家的“五常”有仁义礼智信，为什么“仁”和“智”在您看来可以用来定位我们的大国角色？这两个字在大国定位中的内涵是什么？

王逸舟：不光是仁义礼智信，中国历史上的百家学说、历朝历代政治家与学者所创造的理论以及民间的智慧都构成了整个中华文化的优秀基因，值得今天的我们汲取。而我这本书只是做了一个小小的尝试，侧重于仁和智，而且我强调一个观点，只有仁的社会才会有智的外交。侧重仁智主要是基于两种考虑，第一，我不太想用民主、自由、公正这些令人产生审美疲劳的概念，第二，仁义礼智信都有它们各自的价值，但在我看来，外交更强调技巧与灵活性，即智的一面，虽然社会上的诸多不足也可以用义和信去呼吁，但是，仁的涵盖面更宽厚，涵盖力也更强大，能够更好地诠释我所期待的中国社会政治进步、走出浮躁、弥补短板、向新的角色过渡的目标和进程。当然，除了仁、智以外，其它思想精华也都有可取之处，也许在以后的著作中，我还会结合东西方不同的外交理论、战略智慧，再提取新的角度。

谦虚谨慎 奋发有为

新闻晨报：现在大家普遍有一种焦虑，一方面是觉得中国将强未强、还未登顶，就遇到西方大国尤其是美国的打压，另一方面，在短时间内迅速发展成为世界经济总量和军费总量第二大国之后，中国社会又有着一种浮躁的情绪、一种急于赶超的心态。

王逸舟：其实历史上很多大国都是这样，成长最快的时期恰恰也是人心最容易浮躁的阶段。这本书实际上就是希望大家能够停下来扪心自问，我们是不是做得足够好，对于中小国家的不安够不够敏感。就像学术界常说的，战略扩展恰恰需要战略审慎，一定要防止战略透支，防止盲目突进或头脑发热。比如我在书里用很大篇幅探讨的一个问题，外部普遍觉得中国满世界拓展自己的利益，国内很多人却觉得我们的援助太多，承诺太多，在联合国的会费上升太快，这种反差说明什么问题？其实就是战略扩展期的大国如何进退有度、有取有舍？中国不是一个1.3亿人口的国家，更不是1300万人口的国家，对外拓展非常自然，但是，那些中等国家和小国的拓展充其量是区域性或次区域性的，而中国这个巨人一旦拓展起来，全球都会为之震动，我们应当保持一种谦虚谨慎的态度。从这个意义上讲，邓小平当年说的韬光养晦并没有过时。从基础层面看，当时讲韬光养晦是为了避免对抗，避免在90年代初那种特殊背景下中国的孤立，从深层次来看，我觉得这是邓小平的大智慧，是从改革开放一开始就贯彻始终的基本的哲学思想，即中国人如何在谦虚中进取，中国如何在低调中作为。从世界史来看，有力量但低调，强大却平和，不断进步又善于学习，越是这样的国家，成长越快。

新闻晨报：尤其当中国进入新时代，领导层有一种明确的意识，在各个方面都要实现高品质的发展，外交战略也随之转型。3.0版的中国外交更应该在哪些领域奋发有为？

王逸舟：大不等于强。比如说我们的军费在增加，但是，在海外用兵布局所需要的软实力还远远不够，包括特殊侦察能力、情报监听能力、使用当地语言的沟通交往能力、对国际法的掌握、对当地风土人情的了解。我们现在一直在谈中国要成为海洋强国，真正意义上的海洋强国不只是说有多少舰队、多少渔业收获或者钻井平台，这些是必要条件，但不是充分条件。海洋强国的充分条件除了硬实力之外，还需要能表现智慧的软实力，比如解决海洋纠纷的斡旋能力，像瑞士、以色列、新加坡的斡旋范围与影响是区域性的，作为传统意义上的世界大国，中国需要提供的是全球性智慧、全球性方案。当今世界，有150多个国家都在重新确定自己的海基线，重新申报海洋权利，作为大国，我们应当考虑的是如何给全球范围这一轮“蓝色圈地运动”定规则，防止一些本来看上去比较低度的导火索变成大面积的冲突或战争。另外，海洋强国还得解决一些冲突以外的难题，比如海洋生态维护、海洋灾难救援，海上军事和非军事设施共享。这些都是成为海洋强国的充分条件，是比较细腻和富有想象力的空间，也是我们社会公众比较忽略的一面。一个力道大国的发展实际上有两条路径，一条是懂得自己的短板，以仁智的姿态向全球角色过渡，另一种就是野蛮用兵，以强凌弱，就像历史上曾经有过的德意志帝国、纳粹法西斯，日本军国主义，他们当时的经济在本地区一马当先，然而他们的领导人和军方甚至国民却开始头脑发昏，打着共荣圈的幌子侵略周边。我想说的是，任何大国从力道大国走向真正意义上的全球角色，都会面临一个抉择，我们并不准备走国强必霸、国强必乱的老路，而是希望建立一种新型的大国崛起之路，探讨一种有中国特色、赋予中国文化精神的道路，我把这种道路称之为“仁智大国”。

（待续）