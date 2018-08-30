大千世界-去土耳其整形医院美臀 英国母亲死在手术台上

晨报记者 徐惠芬 综合报道

据英国《每日邮报》29日报道，一名29岁的英国母亲去土耳其一家知名诊所接受“巴西提臀术”，却因遭遇并发症死在了手术台上，该手术的安全性再一次引起热议。

“巴西提臀术”近几年大热，但国际5大整形外科团体组成的工作组发布报告称，该手术死亡率约为1/3000，位居各类整形美容手术之首。

29岁的利亚来自英国利兹，是三个孩子的母亲。本月，利亚飞往土耳其伊兹密尔，去一家名叫精英调养的诊所接受了提臀手术。

这家诊所很有名，今年6月，前热刺球员杰米·奥哈拉就在该诊所进行了脂肪抽吸术。许多电视真人秀明星也是它的顾客，利亚本人是美容师，经常追看一些真人秀明星的信息，因此也动了去土耳其做整形手术的心。

更何况，比起英国，土耳其的整形手术更为便宜，有时便宜多达70%。在土耳其，脸部或颈部提升术一般花费2640英镑，而在英国需要4500英镑左右；隆胸手术收费大概在2275英镑，在英国则需要5500英镑左右。

利亚选择的“巴西提臀术”收费为3000英镑。所谓“巴西提臀术”，就是将脂肪从腹部或其他部位抽出来，然后注入臀部，塑造更完美的臀形。

根据这家诊所网站的介绍，该手术通常持续1到2个小时，可以全麻，也可以局麻。网站介绍称，不能小看这个手术，但该手术遭遇并发症的概率非常小。

不过，当利亚接受手术后不久，就遭遇了并发症，一开始情况稳定了下来，后来心脏病又发作了3次，医生和护士最终没能将其抢救过来，利亚死在了手术台上。