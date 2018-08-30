晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市低开，盘中高送转、尾气治理、知识产权等板块涨幅居前，午后，股指依然走出上一交易日的翻版，还是低位横盘。最后沪市报收2769点，小跌0.31%。成交量大幅萎缩。

第三批企业混改获批

日前，国资委称：近期中航工业、中国黄金、中粮集团所属试点企业分别完成引入战略投资者、股份制改制、重组上市工作。第三批试点企业混改实施方案也陆续获批。

国资委表示，全国共选取了首批员工持股试点企业174户，央企层面选取了10户子企业作为首批试点，目前已全部完成首期员工出资入股，共引入外部资金18.3亿元；有28个地方共选取了164户首批试点企业，其中25户已经完成员工出资入股。央企控股的69户上市公司规范实施了股权激励。目前国资委正在抓紧完善中央企业改组改建国有资本投资、运营公司试点工作方案，并研究将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资试点范围。

据悉，国有资本运营公司共发起设立6只基金，总规模近9000亿元。

挖机增长势头强劲

数据显示，2018年7月，挖掘机销量为11123台，同比增长45.28%；装载机销量8745台，同比增长26.74%；推土机销量479台，同比上涨38.84%；压路机销量1383台，同比下降2.47%。2018年6月，平地机销量548台，同比增长28.34%；汽车起重机销量3198台，同比增长54.79%。

机构表示，今年以来，由于下游投资持续回暖，继而明显带动了工程机械行业复苏。同时，自2017年下半年开始，装载机的下游需求量出现明显上升的势头，这也从另一个方面证明了工程机械行业正在全面回暖复苏。此外，从挖掘机的产销量来看，增长势头更强劲。

不确定因素仍存在

从数据上看，本周二和周三市场情绪及赚钱效应大不如前，制约市场的不确定因素仍然存在，反弹进程仍会一波三折，但A股基本面还在回暖确实是事实：多家上市公司披露大股东增持、股份回购公告，表明其对公司经营和发展的坚定信心。同时，自6月股市暴跌以来海外机构资金对A股市场一直呈现持续流入状态，所以这两天的股指回落，不能说明股市就此将重新跌回到上周前持续下行的状态，市场的积极信号正在不断积累，无论从货币市场、债券市场、回购利率等表现看，都较为清晰的显示出流动性呈边际改善趋势，这些有利因素一旦正式传导至股市，那大盘自然会有更好表现。

技术上，两根十字星后，股指应该能集聚起新的反弹动力，持股待涨。