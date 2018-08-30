操盘工作室-健康生态

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

据专业人士统计：自2013年至今，沪深股市退市股有9只，而同期起死回生恢复上市的却有24只，至于从戴帽到成功摘帽的则多不胜数。在24只个股恢复上市股中，尽管有一半左右如今又陷入亏损，但首日开盘上涨的有20只，有10只更是暴涨100%以上。这给市场带来一种价值扭曲，以为搏杀ST股票，成功概率是很大的，所以近日ST反弹，一些人又开始想入非非，而在本月初金亚科技的表现就给了市场莫名的惊讶。

2018年6月25日证监会宣布，将金亚科技涉嫌欺诈发行股票的案件移送公安机关。随后，其股价应声从6月27日起断崖式下跌，连续9个交易日跌停。启动强制退市后，8月7日，*金亚盘中最低下探0.68元/股，创历史新低，报收0.77元/股，成为沪深两市“最便宜”的股票。而就在这时，有大批投机资金入场博傻。在其复牌以来的30个交易日中，*金亚股价连续走弱但游资依然疯狂涌入，图形显示，该股在底部放出大量，成交十分活跃。

“当年金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式，虚增收入和利润，骗取了IPO核准。其中，2008年、2009年1月至6月虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%，涉嫌构成欺诈发行股票罪。这样一只从始至终都在造假的股票居然还有人敢博傻，要么说明A股中确实有人不怕死，愿意飞蛾扑火；要么是有什么内幕消息，知道若干年后，该股还能摇身一变重新上市，否则无法作出理性解释。”高智说。6月22日，南京长航油运发布公告称，公司当天接到通知，上交所决定受理公司股票重新上市申请。该股在两年前曾经因为业绩亏损而退市。

“当年长航退市前，也是遭到游资狂炒，我们那时都认为市场不理智，但现在回头看，这些资金在被关了2年后，重新看到了上市的希望，而且很可能在该股上市后大赚一笔。”郁教授道。他认为，A股市场应当建立有效的退市制度，打破股市“刚性兑付”。唯有如此，才能建立一个可圈可点的股市健康生态。

今日行情预测：收阳仓位：70%