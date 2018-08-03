股价走势怪异 “仙股”寄望重组-中弘股份或成房地产退市第一股

晨报记者 林劲榆

从跌停到涨停，在退市边缘徘徊的中弘股份前景扑朔迷离，陷入重组疑云。

昨天，中弘股份股价上演了过山车般的走势，开盘即跌停，午后拉涨停，在此之前几小时，中弘股份强调其与加多宝的重组协议合法合规、真实有效。

已连续十个交易日不足一元

已经连续十个交易日在一元以下徘徊，退市岌岌可危之时，中弘股份刚刚迎来的一线曙光或也已经破灭，中弘股份可能成为房地产退市第一股。

昨天，中弘股份于28日晚间发布了关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告，称上市公司股票已连续10个交易日（2018年8月15日-28日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。

28日晚间，中弘股份发出了澄清公告，其表示：协议在各方见证下签署，需要中弘股份和中弘卓业集团有限公司签章的部分经协议各方同意以传签的方式进行，公司认为协议的签署合法合规、真实有效；根据加多宝集团提供的委任书，加多宝集团实际控制人陈鸿道先生委任黄伟清先生为加多宝集团首席执行官，黄伟清先生负责加多宝集团对外一切事务；另外，加多宝集团经营情况和财务数据由加多宝集团提供给公司，公司已在公告中如实披露。

自称有重组协议却遭打脸

牵手加多宝，这原本是中弘股份的救命稻草，不过仅仅几个小时，这根稻草就变成利剑直指中弘股份的命门。

前天，中弘股份的公告称，将由加多宝集团及前海银谊资本对中弘股份、控股股东中弘卓业集团进行债务重组，以完善资本结构，调整产业结构方向，解决流动性困难和经营发展遇到的困境。

不过，重组协议发布当天加多宝即发出公告，加多宝集团发表声明称，对中弘股份公告的协议内容全不知情，也从未对黄伟清出具任何授权，公告里关于加多宝集团的经营情况与实际情况严重不符。加多宝集团表示将查明此事，并追究相关方的法律责任。

遭遇加多宝打脸，中弘股份还收到深交所问询函，要求中弘股份详细说明，公司及相关方签署《债务重组及经营托管协议》的过程，结合加多宝集团的声明核实公司披露的《关于签署债务重组及经营托管协议的公告》及所涉事项是否真实、准确、完整等等。