多家上市互金公司发布二季度财报-科技推动公司整体业绩增长

见习记者 罗佳明

截至本周四，多家上市的互联网金融公司已陆续公布第二季度财报。包括拍拍贷、信而富、趣店、乐信等平台各项指标均迎来涨幅。可以看出，在金融科技的推动下，各个平台逾期率、管理费用明显降低，成为利润上涨的主要原因，

拍拍贷逾期率显著下降

拍拍贷2018年第二季度未经审计的财务报告显示，拍拍贷2018年第二季度营收达10.473亿元，环比增长14.24%；净利润为6.078亿元，环比增长38.9%；二季度成交额达167.61亿元，环比增长35.73%。

值得一提的是，从2018年第二季度来看。截至2018年6月30日，拍拍贷15-29天、30-59天和60-89天的逾期率，分别为0.83%、1.21%和1.05%，相较一季度分别下降了0.04、0.9和1.38个百分点。历史累计逾期30天以上的逾期率，在2018年二季度也显著下降。在行业加速洗牌的环境下，拍拍贷在逾期率方面延续了一季度以来明显下降的趋势，

业内人士就此分析，逾期率降低主要有两方面因素。一是风控系统成熟，拍拍贷“魔镜”风控系统自2015年投入使用以来，已历经超过3年、数轮风险周期的验证。2018年6月，拍拍贷等机构接入百行征信，对丰富“魔镜”的风控维度有一定帮助，有效升级平台风险管理水平。

其次是小额分散，网贷行业定位一直就应该是小额分散，前段时间频繁的暴雷事件发生也多和一些平台脱离普惠金融有关系。为了做大规模频发大额企业经营型贷款。一旦债务出现逾期就会导致恐慌性挤兑。报表显示，拍拍贷第二季度平均借款金额为3212元，借款期限为9.4个月。面向居民消费的小额借款使得风险充分分散，避免了大面积逾期。

乐信金科收入创历史新高

8月23日，美股金融科技公司乐信（NASDAQ：LX）发布最新一季财报显示，2018年第二季度，乐信用户数达到2920万，录得非通用会计准则净利润5.02亿元创下历史新高。二季度乐信通过为各类金融机构服务而获得的金融科技收入已达到2.32亿，同比去年增长339%，同样创下历史新高。

“乐信这类金融科技公司的成本主要是信用成本、资金成本和运营成本，前两者比较稳定，而运营成本有巨大的优化空间，每下降一点都意味着利润的增长。”一名业内人士称，运营成本的降低除了靠管理，就是靠技术，对乐信来说，技术的作用可能更为突出。

财报显示，2017年，乐信研发投入达到2.35亿。2018年上半年，这一投入达到1.46亿，同比增长45%。从财报反映的情况来看，这些投入主要用于获客、风控等关键环节的智能化平台建设，如大数据风控引擎“鹰眼”和小微金融资产处理技术平台“虫洞”等系统。

就目前看来，乐信对金融科技的巨大投入也得到了回报。

值得一提的是，今年上半年，乐信发布《分期电商用户行为报告（2018）》显示，当前中国分期消费理念正在迅速普及，用户分期消费行为呈现出四个转变：一是分期商品从大件向小件转变；二是分期热度从一线城市向二三四线城市转变；三是分期人群从中低收入者向中高收入者转变；四是分期频率从偶发性消费向经常性消费转变。财报也披露，2018年2季度，乐信旗下分期乐商城的交易额同比增长53.8%。这显示，分期消费市场的增长依然强劲。

信而富优化结构初具成效

信而富8月15日披露的财务信息，其本季度毛收入为3510万美元，较去年同期同比增长43.27%，较本年一季度环比增长10.03%；一般公认会计准则（GAAP）下的净亏损为1060万美元，同比下降21.48%，环比下降64.90%；费用管控方面取得了不俗的进展，管理费用和总费用均较一季度有较大程度的下降。现金流状况也有了一定的好转，本季度经营活动现金流量净流出为1240万美元，同比下降23.46%，环比下降45.85%。

相比以往，信而富今年盈亏平衡点大幅下降，其原因和内部结构发生变化有极大的关系，数据显示，第二季度信而富人员缩减达到15%，20多家线下数据验证中心关闭，取而代之的是将生活方式类借款操作全部转移至线上。这些措施直接使运营费用降低420万美元，盈亏平衡点下降至2018年借款交易总额水平的一半以下。而达到这些成果的一次性成本仅为140万美元。

总体来看，金融科技尤其是智能金融的成熟化、系统化应用。有助于互联网金融平台大幅降低经营成本，减少坏账率，让银行等金融机构与金融科技公司合作的意愿大大增强。帮助传统金融机构提高效率、降低运营成本，并通过大数据、A I等技术更好地应对风险，为我国普惠金融事业持续贡献力量。