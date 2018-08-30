首只养老目标基金开售 业内建议投资者先观望

见习记者 王禹心

养老目标基金真的来了，买还是缓缓再买？

8月28日，华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“华夏养老目标基金”)开售。此举意味着养老目标基金正式进入发行阶段——按照华夏基金官方的介绍，投资者认购的渠道包括华夏基金官网、App以及华夏财富官网。

对首只养老目标基金的公开发行，业内人士表示，有养老需求的投资者认购不必急于一时，可先观望。

一站式养老方便省心

华夏基金官网显示，华夏养老目标基金主要针对1975-1985年出生的投资者（2040年退休，目前年龄在33-43岁左右）。

其采用的是下滑曲线模型进行动态资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步上升。

沪上某公募基金工作人员对记者表示，养老目标日期基金对于普通投资者来说最大的好处就是一站式养老，方便又省心，把未来用于养老的钱交给专业的基金管理人打理，由其进行资产配置，从某种程度上来说更加科学。

费率设置无明显优势

此外，记者了解到，今年3月，证监会发布了《养老目标证券投资基金指引（试行）》，其中要求养老目标基金在发行初期都将采用FOF（基金中的基金）的投资形式。同时，养老目标基金也可以设置优惠的基金费率，最终的目的是鼓励投资者长期持有。

在费率结构的设置上，华夏养老目标基金前端认购费率为1.2%，前端申购费率为1.5%，此前提是认/申购金额在50万元以下。

对于理财小白来说，可能一头雾水，先解释下何为认购费率和申购费率，对于一只新基金来说，募集期认购按照认购费率来计算，华夏养老目标基金的募集期是2018年8月28日-9月17日，如果投资者在此期间内认购，就需要按照1.2%的认购费率来计算认购费用，例如一个投资者认购5万元华夏养老目标基金，那么他的认购费用则为592.89元。

而在9月17日以后，基金募集期结束。投资者想要购买华夏养老目标基金，就需要按照1.5%的申购费率来缴纳申购费用。

此外记者注意到，通过华夏活期通认购华夏养老目标基金可享受费率0.1折。记者打开支付宝App，其他FOF基金也都设有优惠费率，例如申购金额低于100万，海富通聚优精选混合（FOF）,优惠费率为0.15%；泰达宏利全能优选混合 （FOF）A优惠费率为0.12%；嘉实领航资产配置混合（FOF）A的优惠费率为 0.08%。对比可知，华夏养老目标基金的在费率设置上无明显优势。

投资不必急于一时

有业内人士对记者表示，大部分养老目标基金还没有开售，投资者不必急于一时，可先观望。养老目标基金和基金经理的能力紧密相关。“其他几只养老目标基金开售后，可以观察下这些基金经理的过往业绩，有一些基金经理以前是做权益的，可能会出现管理基金期间业绩不理想的情况。做FOF虽然和做股票、债券等产品不一样，但要求的能力相差不多”该业内人士说。

也有一些投资者会将养老基金与银行存款相比较，鹏华基金资产配置与基金投资部FOF投资副总监焦文龙表示,如果对养老要求，即跑赢通胀和实现资本增值的需求比较迫切，那投资养老基金会是不错的选择，但对于极度厌恶本金损失，不能承受市场波动的极低风险偏好者，或者对金融资产流动性要求极高的人群，银行存款可能更适合。