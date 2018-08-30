兴全基金 黄可鸿

“经济永远都在成长、衰退和危机之间循环往复，让我们常常从乐观的高峰跌落失望深渊，又在某种契机下东山再起。”

——《逃不开的经济周期》

近年流传一句话：“人生发财靠康波”，出自已故“周期天王”周金涛。他认为：“每个人的财富积累，一定不要以为是你多有本事，而是完全来源于经济周期运动的时间给你的机会。”

“康波”是什么呢？它是指俄国康德拉季耶夫的经济周期理论，他确信经济以极低频率震荡，一个完整的经济周期超过了50年。当时的经济学认为，经济稳定是一种常态，萧条只是暂时的。但美国上世纪30年代的大萧条让人重新审视了市场有效性，经济学家终于意识到，持续性的非自愿失业确实存在。

投资关乎时机，除了做对的事，更需要对的时机、对的人。让人想到一个故事：2010年1月27日，苹果公司在新品发布会上发布了第一代i-Pad。但早在1996年，一款叫“Palm”的掌上电脑就已问世，曾短暂地红极一时。后来因诸多问题以失败告终。人们记住了乔布斯、ipad，但只在乔布斯传记里才会想起杰夫·霍金斯的Palm。能力和实力不同的人或公司，对同一机遇也有不同的把握。

甚至，“经济周期”这个词也有它的时机。在1862年“朱格拉周期”提出之前，没有人意识到，即使没有外界的触发因素，周期现象也会发生。朱格拉率先提出了经济内在的不稳定性。到了20世纪80年代，“经济周期”又遭受普遍质疑：一方面，经济指标之间变得越来越矛盾，规律性也越来越模糊；另一方面，早期的理论已被新理论取代，研究主题也从“周期”更多地转向“波动”及经济增长。

那么，如何从周期看待投资呢？作者用了半本书详细讨论此问题。举例来说，当经济受到冲击，某些行业部门处于相对稳定的状态：在多数国家，约85%的消费属于服务与非耐用品。其中，政府等公共部门的消费甚至带有轻微的反周期性，即在衰退期间的社会支出是上升的，而繁荣时期的税收则会增加。