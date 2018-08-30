假结构性存款被严打-结构性理财产品降温

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

“刘先生，我们行最近推出一款新的结构性理财产品，半年期，最高预期年化收益率达4.5%，不知您是否有兴趣？”记者近日接到沪上某外资银行客户经理的推销电话，在记者表示对这个收益率兴趣不大之后，这位客户经理也承认，这款产品跟银行传统的非保本浮动收益率产品类似，收益率是不如此前的产品，贵在保本。

记者最终还是婉拒了这位客户经理，同时记者也了解到，自银保监会发布商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)以来，不少银行放缓了推出结构性理财产品的步伐，结构性理财从行情火爆逐步转向下半年的不温不火。

结构性理财产品发行量递减

结构性理财产品就是我们常说的结构性存款。据央行日前发布的数据显示，今年1-5月结构性存款环比增速分别为14.69%、4.84%、5.18%、4.05%和 1.21%。

根据央行公布的金融机构信贷收支统计数据，到了今年6月末，中资大型银行和中小型银行的结构性存款规模合约9.21万亿元，较5月末环比下降0.62%，系今年以来环比增速首次出现负值。具体而言，6月份结构性存款大行、中小行分别新增143亿元、-716亿元。由于中小银行增量转负，导致整体上结构性存款出现负增长。

融360监测的数据显示，7月份银行理财产品发行量共11304款，较6月份减少15款，平均预期年化收益率为4.75%，较6月份下降0.05个百分点，连续5个月下跌。

7月份，结构性存款发行量共340款，较6月份减少65款，环比降幅为16.05%，平均预期最高收益率为4.01%，较6月份下降0.28个百分点。经历了上半年的大规模增长，结构性存款开始进入降温期。

对于这一现象，融360分析师刘银平解释称，银行理财平均预期收益率持续下降是受上半年以来，流动性偏宽松等因素影响；而结构性存款出现“降温”则与结构性存款监管加强，年中过后，银行揽储压力减轻有关。

由热转冷源于理财新规

结构性存款火爆的主要原因，是因其可以绕开监管对于定期存款利率上浮比例的限制，从而给到客户近乎于理财产品的高收益。

结构性存款并不属于存款，但结构性存款的保本部分又纳入银行自身资产负债表内核算，因此不少银行不遗余力地推销结构性存款，是因为可以缓解银行的存款压力。甚至不少银行会推出假结构、真保收益的结构性存款来吸引投资者。此类产品的结构只是一个摆设，最高预期收益率基本都能实现，上述外资银行的年化预期收益率4.5%的结构性存款就是此类，据这位客户经理表示，他们此前发行过数十期此类产品，基本上都能实现最高预期收益率。

而对于投资者来说，越是这种“假”结构性存款，投资者越愿意买。因为这类产品既能保本又能“保”收益，跟此前的保本保收益的理财产品没什么两样。所以结构性存款火爆也是有基础的。

为什么7月以来结构性存款又开始降温了？分析人士表示，或许跟银保监会7月20日发布的理财细则（征求意见稿）有关，征求意见稿要求，衍生产品交易部分要按照衍生产品业务管理，应当有真实的交易对手和交易行为。同时，商业银行发行结构性存款应当具备相应的衍生产品交易业务资格。也就是说，挂钩资产波动毫无关联，或是内嵌行权条件“失真”的期权，变相高息揽储的假结构性存款将退出市场。如果这类假结构性存款产品少了，结构性存款降温也就是必然的了。