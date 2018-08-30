公益体彩-莱比锡红牛大胜晋级

晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体育彩票足球竞彩项目的重点赛事是欧联杯附加赛。

周四003欧联杯 31日00:30莱比锡红牛VS卢甘斯克黎明双方首回合0比0战平，卢甘斯克黎明被红牌罚下一人，莱比锡红牛占尽优势却未能取胜，甚至没能拿到一个客场进球有点可惜，毕竟莱比锡红牛在比赛中射门次数达到39次。卢甘斯克黎明上周末乌克兰联赛0比2不敌德斯纳，连续4场正式比赛不胜。球队上赛季欧联杯曾客场对阵柏林赫塔，结果0比2败北。莱比锡红牛上周末联赛1比4郁闷地输给多特蒙德，欧联杯首回合客场又没有拿到客场进球，本场比赛基本上只有取胜才能晋级无忧，不妨支持它大胜。

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莱比锡红牛（-2）VS卢甘斯克黎明 胜

周四007欧联杯 31日02:45伯恩利VS奥林匹亚科斯奥林比亚科斯首回合在多一人的情况下3比1击败伯恩利，伯恩利得到红牌的中场吉布森次回合将停赛。伯恩利最近状态糟糕，

上周末2比4不敌英超升班马富勒姆，新赛季正式比赛未有胜绩，

最近三场遭遇三连败。奥林匹亚科斯上周末联赛小胜利瓦迪亚科斯，

实力有所保留。主流机构对本场开客让平半高水，对伯恩利取赛季首胜信心不足。

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伯恩利（-1）VS奥林匹亚科斯 负周四009欧联杯 31日03:45塞维利亚VS奥洛穆茨首回合塞维利亚客场1比0小胜奥洛穆茨，拿到一场最经济实惠的胜利，这也符合塞维利亚的一贯风格。上周末联赛塞维利亚被比利亚雷亚尔0比0逼平，本周末球队的联赛对手是贝蒂斯，将是一场德比大战，预计塞维利亚会把重心放在德比战上。奥洛穆茨在上周末捷克联赛中0比3不敌亚布洛内茨，遭遇三连败。主流机构对本场开主让两球/两球半中高水，考虑到周末有德比要打，按照塞维利亚的风格，小赢即可。

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塞维利亚（-2）VS奥洛穆茨 负