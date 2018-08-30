加盟上港三年半 先后适应三个位置-于海：有球踢才是最重要的

晨报记者 金昊 摄影 顾力华 制图 张继

2015年初，上海上港和贵州人和（现北京人和）同在土耳其安塔利亚冬训，大家也住在同一家酒店。彼时上港俱乐部刚刚成立，正在“招兵买马”的他们已经网罗了孔卡、达维、金周荣、埃弗拉、孙祥、石柯等一众强援。而同在安塔利亚的人和国脚于海也被传出即将加盟上港，但双方始终都没有回应。

日子一天天过去，有关于海加盟上港的传言已经满天飞了，上港的跟队记者们坐不住了。趁着早餐的时间，一位和于海并不认识的上海记者在酒店餐厅直接问于海：“你要来上港了？”。“是的，我要来上港了。”于海没有丝毫犹豫。要知道，那时人和与上港的谈判并没有结束。但于海说他实在太想回到上海了：“十岁到上海踢球，后来跟着国际离开，再到出国、回归，南征北战离开上海已经有十年了，我一直在等一个机会回上海，现在有了，我不会犹豫的。”

转眼间，于海加盟上港已经三年半了。他踢了三个位置，也适应了三个位置。这是普通人难以理解的挑战，但于海都默默地完成了，他也从来没有跟外界提起过什么，就像极少有人知道他受伤三次的膝盖已经连“跪”的动作都难以完成那样。

“想要延续足球生命”

2015赛季，顶着“标王”的称号，于海加盟了上港。那时，已经彻底摆脱伤病影响的他不仅帮助人和打进了亚冠联赛，更是和队友一起拿到了2013年足协杯的冠军，外界对他在上港的表现有着很高的期待，但于海顶住压力在代表上港出战的首场比赛里就贡献了一粒进球帮助球队获胜。“其实标王这个说法，在我看来是压力也是动力，看自己怎么理解。”

但那会儿于海怎么也不会想到，在接下来的日子里，他竟然会面临两次位置调整的变化。2016赛季，曾经纯粹的进攻球员于海一下子被埃里克森放到了后腰的位置上。“那年年初的时候吧，主教练想让我改踢后腰这个位置，本身也是希望加强球队的防守。”

于海很快就适应了这个位置，以至于到了国足十二强赛首战面对韩国队时，时任中国队主帅高洪波都把他放在了后腰的位置上：“后腰需要大范围的跑动覆盖，我以前是边前卫出身，体能方面还可以，而且那年我身体保养得不错，这也有很大帮助。”

正当于海觉得自己可能会在后腰的位置上踢到最后的时候，今年一月份，他又面临了“改位置”的挑战，“佩雷拉来了以后，无论是前场还是后场，相比去年都需要一个更加高位的防守，也需要尽可能利用好球场的宽度，所以教练找我沟通了，希望我能踢左边后卫。”

本赛季至今，出任左边后卫的于海赢得了外界的一致表扬，大家在惊讶于他适应能力强的同时，也都对他的职业精神感到赞叹：“其实心态上没有太大变化，只是位置上有所调整。像我现在这样的年纪，为了能够踢上球，任何位置只要教练希望我去踢，我都可以接受。延续我自己的足球生命，有球踢最重要。”

“别说跪了，蹲都蹲不下”

极少有人能够比于海更能体会“有球踢”是多么幸福的一件事，哪怕要在职业生涯稳定期改三次位置，他都拼尽全力去完成。相比他曾经经历的三次膝盖伤病，位置的改变也许真的不算什么。

去年，好友王永珀在一档节目里爆料了于海职业生涯三次膝盖手术对他的影响：“他现在‘跪’应该是很困难了，基本跪不下去……”王永珀所说的“跪”是韧带伤病手术后的一个基本的康复动作，也是最痛苦的动作。但实际上，情况要比王永珀说的要严重得多：“别说跪了，蹲都蹲不下，我跟永珀开玩笑说，受了这个伤，以后就不能蹲便了，只能坐便。”

第一次受伤时，于海只有19岁，那年他刚刚跟随上海国际远迁西安。一次日常训练里，于海在一次转身过后没有站稳，随即倒在了地上。倒地的瞬间，于海并没有意识到这个伤病有多严重，但是队医看过之后当场断定：麻烦了。后来的检查也验证了队医的判断。在当时，十字韧带的伤病在国内几乎无人能医，想要彻底根治就必须出国手术。几经打探，俱乐部终于帮他在美国联系到了一家医院可以做手术。

按照原本的计划，做完手术、完成康复治疗后，于海还能踢联赛下半段的比赛。但突如其来的意外打乱了计划：“那会儿亚洲这边私人签证几乎是办不出来，没办法，后来还是通过中国足协帮忙，办理了公务护照，终于签出来了，然后又等了三个月，这才去美国做了手术。”就这样，原本只需要6个月就可以复出的于海愣是到了联赛末期才复出。伤愈复出后，于海接到了来自维特斯的试训邀请并最终成功踏上留洋的道路。

2007年上半赛季，于海在荷甲联赛表现突出，多次奉献助攻，这也让其他球队加强了对他的盯防。“下半赛季的一场比赛吧，踢谁我忘了，反正就是一次拼抢里对方直接铲到了我的膝盖，下来以后检查是膝盖内侧副韧带撕裂，必须马上手术，四个月以后复出，我算了算日子，应该能赶上奥运会。结果没想到那次手术不成功，给后来第三次受伤留下隐患了。”

因伤与勒沃库森擦肩而过

2008年7月3日，正在备战北京奥运会的中国国奥男足传出了一个坏消息：球队主力左边前卫于海可能因伤无缘北京奥运会。事实上，在当年6月底的秦皇岛集训当中，于海就已经在无人防守的情况下拉伤了膝盖，根据当时的初步检查结果，于海仅仅是右膝外侧副韧带拉伤，伤势并不太严重，乐观估计一周就可以恢复。但后来，情况并没有像预计得那样发展，持续感到疼痛的于海在7月3日又接受了一次CT扫描，结果显示于海右腿膝盖的后十字韧带已经出现了2/3的断裂，必须立刻进行手术治疗，这也意味着于海彻底告别了在家门口举办的奥运会。

几乎是同一时间，维特斯俱乐部因为自身经济问题宣布“放弃”于海。留洋球员、希望之星，这些曾经把于海推到媒体和球迷关注顶端的标签在一夜之间全都不复存在。而原本即将开启的“德国之旅”也无疾而终：“真的很不巧，当时已经计划去德国继续踢球了，经纪人也帮我联系好了德甲的勒沃库森，对方也多次去到荷兰去考察我，谈得也差不多了，结果就在这时候受伤了。当时恢复需要六个月，所以就没签约成。”

“我也控制不了别人”

好友王赟曾在接受媒体采访时表示，于海能坚持到今天，本身就是一件不可思议的事情，可不管于海怎么努力，三次手术的创伤让他与“中国罗本”的标签始终在渐行渐远。他的灵动、爆发力和速度都受到了不可逆的影响，这也彻底改变了他在球场上的踢球方式。“动好手术之后的两到三年里，每天训练完了膝盖都有反应，积水、肿胀、疼痛，这些情况都有过，对我整个足球生涯的影响还是比较大的。”

放在以前，于海并不喜欢“中国罗本”这个外号，“倒不是说有压力，确实是没法跟人家比啊，我自己也看了视频，有些姿态是挺像的，但人家那水平……”直到不再反感这个称呼的今天，于海对于这个话题依旧有些无奈：“现在慢慢习惯了，我也控制不了别人。”

从10岁在上海开始自己的足球之路，到2015年因为足球又回到了上海，于海早已把上海视为自己的“第二故乡”。他希望在这里完成拿下联赛冠军的愿望：“我希望能够帮上港赢更多的冠军。职业生涯到现在，我只跟着贵州人和拿过一次足协杯，联赛没有拿到过，所以这一块希望能跟上港一起有一个突破。”