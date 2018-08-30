《碟中谍6：全面瓦解》阿汤哥带领IM F小组解决“核危机”-伊森是凡人，“也会关键时刻掉链子”

晨报记者 陆乙尔

时隔三年，汤姆·克鲁斯带着“碟中谍”系列新片回归——《碟中谍6：全面瓦解》即将于明天在内地上映。这一次，阿汤哥挑战了极限跳伞、高楼飞跃、巴黎飙车、室内搏击、开直升机冲撞等等惊险动作场面，他带领的IM F团队则再一次解决了威胁世界的麻烦。

故事

“深入伊森内心，感受他与其他人的关系”

《碟中谍6：全面瓦解》讲述了伊森·亨特（汤姆·克鲁斯饰）与他的IM F（不可能任务小组）队员在一项夺回致命武器任务失败后，与时间赛跑力挽狂澜的故事。执导了《碟中谍5：神秘国度》的克里斯托夫·迈考利再度担当本片导演，汤姆·克鲁斯则第六次出演特工伊森·亨特。

对于新一部，导演迈考利渴望探索的是电影主角更黑暗和更人性化的一面。他表示：“这次我想更深入他的内心，感受他与其他人的关系。电影名字不仅指核武器带来的威胁，也指伊森的好意被全面瓦解，他陷入了无法控制的局面。”因此故事的核心是伊森做了一个艰难的决定而饱受其困扰，“影片开始时

他就置身于两难的局面中。他犯了一个错误，因此不

断想起过去有情感联系的片段。他必须得做出决定：是拯救家人和朋友，还是拯救受毁灭性力量威胁的数百万民众？”

从成片来看，这一次阿汤哥的伊森特工不再无所不能，他会失误，也会关键时刻掉链子，或者遇到被警察追赶摩托车却无法启动的尴尬场景。这样的人性化设定不仅让观众忍俊不禁，也更有亲切感。

人物

前妻朱莉娅回归，“超人”全新加盟

阿汤哥曾说：“片中演员的个人魅力和活力是使得影片如此特别的原因之一。”的确，无论是IM F小组的各位成员，或是性格各异的女性角色，还是新加入该系列亦敌亦友的中情局特工，都让人印象深刻。

“六朝元老”文·雷姆斯从1996年首部《碟中谍》开始扮演计算机高手卢瑟·斯蒂克尔，这一次继续在片中作为IM F一员为解决“核危机”起到重要作用。在最近三部《碟中谍》系列电影中，说到受欢迎的角色，则少不了由喜剧演员兼电影制片人西蒙·佩吉扮演的IM F系统分析师班吉·邓恩。佩吉说：“虽然电影中充满了阴谋、背叛和欺骗，但总不能让观众两个小时都处在高度紧张的状态，总要让大家笑一笑，每当这时候，班吉就出现了。”

女性角色方面，上一部与伊森不打不相识的前军情六处特工伊尔莎·福斯特将继续出现。令人惊喜的是，曾经在《碟中谍3》《碟中谍4：幽灵协议》中出现又“假死”的伊森前妻朱莉娅也会在影片高潮部分现身。这一情节设置是阿汤哥提出的，“观众一直在问我朱莉娅的情况，所以我们就从这个点切入。我们想加入更多情感的元素，如果不让朱莉娅回归，无法演绎一种渴望和浪漫的感觉。”

老面孔让人深感亲切，新角色则带来了更大的惊喜。新加入的中央情报局特工奥古斯特·沃克由“超人”亨利·卡维尔饰演，他是故事中的万能牌，和伊森有许多冲突，并随着电影的情节发展愈演愈烈。

特技

“真实可信，没有不切实际的超英特效”

每部《碟中谍》最大的看点之一就是阿汤哥挑战高难度特技。对于导演迈考利来说，保留“碟中谍”系列电影的核心价值至关重要，“《碟中谍》全部都是真实特技、真实打斗和真实地点，尽可能地减少使用绿屏。汤姆倾尽全力，几乎满足我们提出的所有要求。”

相比其他超级英雄电影更依靠特效，该片特技指导兼第二摄制组导演韦德·伊斯威特强调，伊森·亨特是个凡人，他知道自己能做什么。“你会看到惊险刺激，但却没有使用不切实际的超英特效。他们不是卡通电影里的人物，无法把车开到600英尺高还能双腿降落，我们的目标是让观众放声大笑和感到震撼的同时，觉得真实可信。”

《碟中谍6：全面瓦解》中，阿汤哥和导演设计了一系列令人难忘的场景——直升机垂吊、回旋下坠、重型机车飞车追逐、屋顶跳跃和高跳低开跳伞。导演向阿汤哥提出了直升机垂吊的“疯狂”点子后，阿汤哥完成了沿绳索迅速攀登和飞速掉下的镜头；为亲自驾驶直升机完成雪山上空追逐枪战戏份，阿汤哥在开拍前短时间内密集训练，成为拥有2000小时飞行经验的直升机驾驶员；屋顶跳跃则需要阿汤哥在身体碰撞墙壁后抓住屋顶边缘，但意外发生还导致了他脚踝骨折，受伤后他坚持拍完了这个场景；影片最开头，阿汤哥从约7600米高空跳下，在约600米高的低空开伞，完成了军事级别高跳低开的特技。