这件事，让习近平揪心

新华网 金佳绪

【学习进行时】我国青少年近视率排名世界第一，让人忧虑。近日，习近平总书记就青少年视力健康问题连续作出重要指示。新华社《学习进行时》专栏原创品牌栏目“讲习所”推出文章，为您解读总书记重要指示中的情真意切。

小小的个头，背着大书包，稚嫩的脸庞上架着一副摇摇欲坠的厚眼镜，甚至连刚进幼儿园的孩子，眼镜都已经成了“标配”……近年来，这样的场景频繁出现。

世界卫生组织的一项研究报告显示，我国青少年近视率居世界第一。青少年近视问题已经成为我国面临的重要社会问题。

对于这一问题，近日习近平总书记连续作出重要指示，要求“全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。”

青少年近视问题严峻，总书记揪心

“学生视力不良问题突出”，是教育部发布的我国首份《中国义务教育质量监测报告》中指出的众多现状之一。调查结果显示，仅在四年级、八年级学生中，视力不良检出率就分别达36.5%和65.3%，其中八年级学生重度不良比例超过30%。

世界卫生组织报告表明，我国青少年近视率高居世界第一。中国近视患者人数达6亿之多，这就意味着几乎每两个中国人中就有一人受到近视问题困扰。

“近视眼”并非是司空见惯的“小事”，不仅会对孩子个人身体健康造成损害，还会对社会发展带来负面影响。根据教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》，飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察、海洋船舶驾等专业都对视力有明确要求。如果青少年视力问题得不到及时有效控制，未来学习相关专业、从事相关职业的人就会越来越少，甚至会面临“后继无人”的窘境。

青少年视力健康，习近平一直牵挂在心。近期，习近平对青少年视力健康工作作出重要指示，悉心指导相关工作。在看到报刊刊载的《中国学生近视高发亟待干预》一文后，他再一次作出重要指示。

“我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。”习近平情真意切，态度坚决。

保护孩子的“明眸”，总书记有要求

少年强则国强。保护好青少年的视力健康，是习近平牵挂的大事。

在对青少年视力健康的重要指示中，习近平对有关方面提出明确要求——要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，教育部联合国家卫生健康委等有关部门研究制定了综合防控儿童青少年近视实施方案，并向相关部门和社会广泛征求意见。

“到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上”。

“到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中生近视率下降到70％以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25％以上”。

以上是《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》提出的防控儿童青少年近视的阶段性目标。该方案同时明确了家庭、学校、医疗卫生机构等各方面责任，决定建立全国儿童青少年近视防控工作评议考核制度。方案在广泛征求意见后将正式印发实施，为全社会共同行动保护好青少年视力提供重要遵循。

孩子健康无小事，总书记一直惦挂

十年树木，百年树人。祖国的未来属于下一代。在习近平心里，孩子的健康无小事。他曾动情地说过，“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿；党和政府要始终关心各族少年儿童，努力为他们学习成长创造更好的条件”。

为了孩子们健康成长这个“最大的心愿”，从青少年视力到身心健康，习近平事事关心。

“六一”，是属于孩子们的节日。党的十八大以来，习近平不管有多忙，在“六一”之际总会以不同的方式同孩子们在一起：到学校同孩子们谈心，在青少年宫参加主题队日活动，给小学生回信……从学业成绩到身心健康，习近平这位孩子们的“大朋友”，始终无微不至地关心着孩子们的健康成长。

对于少年儿童权益侵害问题，习近平尤为关注。2018年7月，长春长生生物科技有限责任公司曝出违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人惊心。正在国外访问的习近平立即作出重要指示，强调要“坚决守住安全底线”“始终把人民群众的身体健康放在首位”，对案件提出“一查到底，严肃问责，依法从严处理”的严格要求。出访回国后不久，习近平主持中共中央政治局常务委员会，专门听取关于吉林长春长生公司问题疫苗案件调查的汇报，从各级主管部门到涉事单位进行严肃问责……“对损害少年儿童权益、破坏少年儿童身心健康的言行，要坚决防止和依法打击。”习近平的话掷地有声。

“培养好少年儿童是一项战略任务，事关长远。”在习近平主持召开的中央全面深化改革领导小组第二十二次会议上，“加强儿童医疗卫生服务改革与发展”成为会议讨论的重要话题之一。“加强健康知识宣传力度，提高学生主动防病意识，有针对性地实施贫困地区学生营养餐或营养包行动，保障生长发育。”在全国卫生与健康大会上，习近平对保障儿童健康提出明确要求，强调要重视少年儿童健康，全面加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作……

青少年的健康成长，习近平总书记情之切切，言之殷殷。

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