央视网消息（新闻联播）：习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上发表的重要讲话为未来更好推进“一带一路”的建设指明了方向。

习近平总书记在讲话中强调，要一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，推动共建“一带一路”走深走实。

广西中马钦州产业园常务副主任 高朴：总书记提到过去的五年，我们（在）夯基垒台、立柱架梁上做了大量的工作。这些重要的讲话，给我们建设国际园区指明了方向，增强了我们的信心。

安徽江淮汽车集团股份有限公司 副总经济师 张鹏：在“一带一路”沿线的一些国家还是取得了比较好的进展。今年1到7月份我们出口接近6万辆，60%以上的出口是在“一带一路”沿线国家。

江苏吴江鼎盛丝绸有限公司 吴建华：“一带一路”的这5年，给我们企业提供了前所未有的机遇，为我们提供了更多国际化的平台。

浙江省德清县沈家墩村 梅豪炜：村里部分中小民营企业输出技术融入“一带一路”，老百姓的获得感实实在在。

过去5年，共建“一带一路”完成了总体布局，绘就了一幅“大写意”；习近平总书记强调，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。

云南省云龙县农业局副局长 马旭辉：我们将抢抓“一带一路”发展机遇，全力推进云龙高原特色农产品走向更广更大的市场。

山西太原重工矿山设备分公司副经理 贾勇军：紧跟国家“一带一路”的发展战略，继续加大海外市场的开拓力度，把工作走深走实。

江西南昌向塘铁路口岸服务部部长 胡欢：搭建更多贸易促进平台，把我们口岸建设成为江西融入“一带一路”的大通道大平台。

习近平总书记在讲话中指出，共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

中国进出口银行战略规划部总经理 许波：要在金融保障上下功夫，加快形成金融支持“一带一路”的政策体系。

北京大学国际关系学院教授 翟崑：习近平总书记提出五年总结，并且为未来5年又提出了一些具体的想法，中国不仅是想让中国和世界共同地发展起来，也要为这个世界的发展找到一个更加和平的路径。