凝聚沿线国家力量 携手各国共享发展

——海外人士高度评价习近平在推进“一带一路”建设工作５周年座谈会上的重要讲话

新华社北京８月２９日电 综合新华社驻外记者报道：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平２７日在北京出席推进“一带一路”建设工作５周年座谈会并发表重要讲话。连日来，海外人士持续热烈回应这一重要讲话，认为“一带一路”建设的稳步推进为全球经济发展作出巨大贡献，“一带一路”正凝聚沿线国家力量，携手各国共享发展。

斯里兰卡探路者基金会斯印关系研究中心主任贾亚纳特·科隆巴哥说，国际社会和各国都希望有序发展经济，中国５年前提出共建“一带一路”，如今，“一带一路”合作已在多国开花结果。

英国４８家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，能够创造实质性经济增长的“一带一路”倡议是“本世纪具有变革性的理念”。

斐济中国问题专家马昆说，“一带一路”是中国与世界其他地区共同塑造全球化的重要倡议。“一带一路”的全球推动力正在不断增强，越来越多的国际组织呼吁加强“一带一路”框架内的区域合作。

哥斯达黎加国立大学国际关系学院学者卡洛斯·卡斯坎特认为，中国倡导“一带一路”，是经济全球化的积极推动者。

在摩洛哥ＯＣＰ集团政策研究中心高级研究员拉希德·乌代圭看来，“一带一路”开创性地将亚洲、欧洲和非洲等地区连接起来，使得这些地区的经贸合作更加紧密。“这是中国推动构建人类命运共同体的一个例证。”

厄瓜多尔亚洲问题专家圣地亚哥·奥尔韦说，“一带一路”倡导互联互通，促进相关国家间对接发展战略，这对世界经济发展非常有益。经过几年的实践，不少地区成果显著，区域互联互通和经济发展都有改观。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学高级讲师盖里雄·伊基亚拉说，“一带一路”为沿线国家搭建互利合作、共同发展的平台，致力于加快沿线地区互联互通建设，超越了零和竞争思维，有助于推动建立持久和平、共同繁荣的世界。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔说，“一带一路”根据拉美地区实际需求，提供基础设施建设等一系列合作项目，致力于打造拉中共赢局面，体现了中国正以特有方式推动全球化进程。

越南社会科学院中国研究所前所长杜进森说，５年来“一带一路”建设取得积极成果，为下一阶段倡议的实施和升级打下良好基础。

塞尔维亚资深外交官、国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇说，“一带一路”倡议为全球经济发展、人民生活的改善作出了巨大贡献，也创新了全球治理和经济发展新模式。

老挝通讯社社长顺通说，“一带一路”框架内的老中铁路建成后将推动老挝发展。老中铁路带来的不是单边的机遇，而是让多边受益。

泰国朱拉隆功大学文学院学术服务中心主任诗鹏·象本初说，各方在推进“一带一路”建设过程中要互相理解，了解对方所需所急，才能更好地推动相关项目的落实。

菲律宾雅典耀大学中国问题专家卢西奥·皮特洛说，基础设施建设可改善互联互通状况，提高一国的投资吸引能力，并能产生叠加效应。菲律宾可以借积极参与“一带一路”建设来协调城乡发展、发展清洁能源、加快制造业发展。

沙特阿拉伯国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹说，５年来，沙中经贸合作和人文交流取得飞速发展。“一带一路”建设对“沙特２０３０愿景”的实施起到推动作用，相信“一带一路”建设未来将在沙特结出更多硕果。

白俄罗斯白中友协副主席阿莉娜·格里什克维奇说，实践证明，“一带一路”建设旨在进一步完善全球治理，有利于各方开展互利共赢合作。白中两国政府对“一带一路”合作给予高度重视，相信未来两国的务实合作将取得更多成果。（参与记者：朱瑞卿、唐璐、金晶、张永兴、苏佳维、陈斌杰、郝云甫、金正、吴昊、王迪、陶军、王慧娟、袁梦晨、王羽、王波、魏忠杰、李佳、杨舟、章建华）