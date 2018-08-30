应急管理部：全力以赴做好防汛抢险救灾各项工作

新华社北京8月28日电（记者叶昊鸣）记者28日从应急管理部了解到，入汛以来，应急管理部共启动9次国家Ⅳ级救灾应急响应，调拨1.84万顶帐篷、3.35万张折叠床、23.5万床（件）衣被等救灾物资。

在当日召开的全国应急管理系统视频会议上，据应急管理部党组书记黄明介绍，针对今年各地重大灾情，应急管理部商财政部共下拨中央财政自然灾害生活补助资金8.2亿元和特大型地质灾害救灾资金9600万元。同时针对强台风、强降雨等极端天气影响，应急管理部及时发布预警信息，并派出多个工作组协同地方开展防灾减灾救灾工作。

黄明表示，今年以来，各地区、各有关部门和单位有力应对处置各类突发灾害。全国消防部队共参加抗洪抢险等各类救援11277起，营救疏散被困人员5.5万余人；持续开展明察暗访、考核约谈和执法专项行动，着力化解煤矿、危化品、非煤矿山、尾矿库等系统性安全风险，深入开展大型综合体、电动车消防安全和道路交通、建筑施工、民航等专项治理，截至目前，重特大事故起数和死亡人数同比分别下降27.8%和39.9%。

黄明强调，今年防汛抢险救灾等各项工作已取得阶段性成效，但形势依然严峻。下一步要完善重大汛情雨情灾情和台风滚动会商机制，强化局地突发性灾害性天气和洪涝灾害监测预警；要拉网式排查灾害风险，预判可能发生重大险情时果断疏散转移受威胁群众；各级消防部队要在地方党委和政府领导下，第一时间投入现场抢险救援，当好应急救援的国家队和主力军；要第一时间启动应急响应，快速调拨发放救灾物资和资金，确保每一名受灾群众基本生活。