【专题学习】清清、莲莲学习宣传《中国共产党纪律处分条例》| 附短视频

对 话

清清：今天我们来学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，这是1997年以来《条例》的第三次修改。

莲莲：为什么要修改呀？

清清：这是落实十九大提出的“政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设”五个建设的新要求。也是党内法规制定工作第二个五年规划的要求。

莲莲：修订的意义是什么呢？

清清：条例全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党章为根本遵循，坚持问题导向，针对管党治党存在的突出问题，扎紧制度笼子，实现制度与时俱进。

莲莲：主要特点是什么呢？

清清：条例进一步突出政治纪律、政治规矩；推进纪法贯通、纪法协同；强调巩固发展、标本兼治。

莲莲：新版条例的作用是什么呢？

清清：习近平总书记指出，“铲除不良作风和腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上要靠法规制度。”让制度“长牙”、纪律“带电”，充分发挥纪律建设标本兼治的利器作用，推动“不敢腐”“不能腐”“不想腐”。

莲莲：真是太赞了。