习近平妙喻共建“一带一路”

央视网消息：8月27日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话。在讲话中，习近平总结5年来共建“一带一路”取得的显著成就，科学分析了面临的新形势新任务，对推动共建“一带一路”走深走实进行了部署。当天，《新闻联播》头条重点播报了相关消息。

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，为在这场百年未有之大变局中把握正确航向，习近平用四个比喻对共建“一带一路”进行了生动描绘。

重要引擎——凸显中国方案造福沿线国家人民

共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求，彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。

志合者，不以山海为远。“一带一路”倡议提出五年来，得到了全球积极响应和参与，经过五年的实践，“一带一路”建设从理念、愿景转化为现实行动，取得了重大进展。在这次讲话中，习近平以“引擎”为喻，表述5年来“一带一路”的建设成就：

·5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，推动我国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。

·我们同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。

·2013年秋天，我们提出共建“一带一路”倡议以来，引起越来越多国家热烈响应，共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

不搞“中国俱乐部”——共建“一带一路”是开放包容的进程

共建“一带一路”之所以得到广泛支持，反映了各国特别是广大发展中国家对促和平、谋发展的愿望。

随着“一带一路”建设的落地生根和不断推进，中国与沿线多国形成了互利共赢的局面。习近平在讲话中重申，“一带一路”坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴：

·共建“一带一路”是经济合作倡议，不是搞地缘政治联盟或军事同盟。

·共建“一带一路”是开放包容进程，不是要关起门来搞小圈子或者“中国俱乐部”。

·共建“一带一路”是不以意识形态划界，不搞零和游戏，只要各国有意愿，我们都欢迎。

·共建“一带一路”不仅是经济合作，而且是完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。

精谨细腻的“工笔画”——推动共建“一带一路”向高质量发展转变

过去几年共建“一带一路”完成了总体布局，绘就了一幅“大写意”，今后要聚焦重点、精雕细琢，共同绘制好精谨细腻的“工笔画”。

经过夯基垒台、立柱架梁的5年，共建“一带一路”正在向落地生根、持久发展的阶段迈进。如何实现推动共建“一带一路”向高质量发展转变，习近平在讲话中对六个关键领域提出要求：

·要在项目建设上下功夫，建立工作机制，完善配套支持，全力推动项目取得积极进展，注意实施雪中送炭、急对方之所急、能够让当地老百姓受益的民生工程。

·要在开拓市场上下功夫，搭建更多贸易促进平台，引导有实力的企业到沿线国家开展投资合作，发展跨境电子商务等贸易新业态、新模式，注重贸易平衡。

·要在金融保障上下功夫，加快形成金融支持共建“一带一路”的政策体系，有序推动人民币国际化，引导社会资金共同投入沿线国家基础设施、资源开发等项目，为走出去企业提供外汇资金支持。

·要推动教育、科技、文化、体育、旅游、卫生、考古等领域交流蓬勃开展，围绕共建“一带一路”开展卓有成效的民生援助。

·要规范企业投资经营行为，合法合规经营，注意保护环境，履行社会责任，成为共建“一带一路”的形象大使。

·要高度重视境外风险防范，完善安全风险防范体系，全面提高境外安全保障和应对风险能力。

把握航向——确保“一带一路”建设行稳致远

我们要具备战略眼光，树立全球视野，既要有风险忧患意识，又要有历史机遇意识，努力在这场百年未有之大变局中把握航向。

习近平曾将经济全球化比作“海洋”，还以“大海游泳”为喻，阐述中国参与和融合经济全球化的经验历程。在推进共建“一带一路”工作领域，如何确保这份“中国方案”行稳致远？习近平立足国内，从三个方面进行规划：

·各地区各部门要增强“四个意识”、坚定“四个自信”，主动站在党和国家大局上谋划推动共建“一带一路”工作。

·推进“一带一路”建设工作领导小组要根据党中央统一部署，发挥牵头抓总作用，协调各地区各部门，明确工作重点，细化工作方案，层层分解任务，加强督促检查，推动有关部署和举措逐项落到实处。

·各地区要加强共建“一带一路”同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略对接，促进西部地区、东北地区在更大范围、更高层次上开放，助推内陆沿边地区成为开放前沿，带动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

（整理/程祥）