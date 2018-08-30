9月3日至4日，2018年中非合作论坛北京峰会将在京举行。习近平主席将主持峰会并举行相关活动。这是今年我国的又一大主场外交。

△2013年3月，习近平在达累斯萨拉姆尼雷尔国际会议中心发表演讲，提出“真、实、亲、诚”理念

习近平主席曾指出，对待非洲朋友，我们讲一个“真”字。开展对非合作，我们讲一个“实”字。加强中非友好，我们讲一个“亲”字。解决合作中的问题，我们讲一个“诚”字。无论中国发展到哪一步，中国永远都把非洲国家当作自己的患难之交。

“真、实、亲、诚”已经成为中国对非外交的基本理念。

△8月8日，2018年中非合作论坛北京峰会官方网站开通仪式在北京举行。

真

中国是非洲的真朋友、好兄弟。2013年3月25日，习近平主席在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》的重要演讲时指出，真朋友最可贵。中非传统友谊弥足珍贵，值得倍加珍惜。

的确，中非友好交往源远流长。上世纪五六十年代，毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。从那时起，中非人民在反殖反帝、争取民族独立和解放的斗争中，在发展振兴的道路上，相互支持、真诚合作，结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。

中国对非合作不附加任何政治条件、不干涉内政、不提强人所难的要求，帮助非洲国家大力发展经济，进行基础设施建设。在国际和地区事务中坚定支持非洲国家的正义立场，维护发展中国家共同利益。

△2015年12月4日，习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上发表讲话

中国对非洲的这份真情赢得广大非洲国家的认同。2015年12月4日，中非合作论坛约翰内斯堡峰会在南非开幕。

今年7月，习近平主席再度出访非洲，所到之处，受到当地民众的热情欢迎。卢旺达总统卡加梅表示，中国是非洲可靠的、患难与共的朋友。作为非盟轮值主席，我愿强调，中国长期以来对非洲坚定的支持和帮助对非洲大陆发展十分珍贵。

△今年7月，习近平访问塞内加尔，当地民众夹道欢迎

实

中国对非合作，非常注重出实招、见实效。2015年12月4日，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上发表致辞时提出，为推进中非全面战略合作伙伴关系建设，中方愿在未来三年同非方重点实施“十大合作计划”，包括中非工业化合作计划、中非农业现代化合作计划、中非基础设施合作计划、中非金融合作计划等等。

三年来，中非“十大合作计划”很多项目已提前完成，并取得丰硕成果。比如，中方已同多个非洲国家签订了建设经贸合作园区的协议。其中，埃及的苏伊士运河经贸合作区，自建设以来产值已达7亿美元，为当地政府缴纳税费5800万美元。2017年5月31日，肯尼亚蒙内铁路正式通车。蒙内铁路也是落实中非“十大合作计划”的重要成果，肯尼亚总统肯雅塔在出席通车仪式时说：“我们今天所奠定的基础将使我们掀开工业化的新篇章。”

中非合作不仅帮助非洲发展，也促进中国外贸发展和中国企业走出去。同中非合作论坛成立时的2000年比，2017年中非贸易额增长了17倍，中国对非投资增长了100多倍。中国连续九年成为非洲第一大贸易伙伴国，2017年中非贸易额达1700亿美元，中国对非各类投资超过1000亿美元，在非企业超3100家。这份务实合作给双方带来了实实在在的好处。

△2017年5月31日，肯尼亚蒙内铁路正式通车

亲

加强中非友好合作，重在民心相通。相知无远近，万里尚为邻。中国人民和非洲人民有着天然的亲近感。

这份亲近感建立在患难与共的基础上。非洲爆发埃博拉疫情之后，中国在关键时刻施以援手。2014年8月11日，当一架满载抗击埃博拉物资的中国专机在几内亚首都科纳克里机场缓缓降落时，几内亚百姓既欢欣鼓舞，也非常感动，中几友好医院院长卡马拉感叹道：“中国不远万里派专机运来疫区最急需的物资，太让人感动了！”

这只是中国动用包机向非洲国家提供紧急抗疫物资援助的一个镜头。2014年3月以来，在埃博拉疫情肆虐的利比里亚、塞拉利昂，以及传入风险较大的加纳、马里、多哥等疫区周边10国，类似的感人场景一次次上演。利比里亚时任总统瑟利夫曾表示，中方以实际行动证明中国是利比里亚和非洲最可靠的朋友。

不仅是医疗援助，在非洲出现困难的时候，中国总会伸出援手。

2016年年初，非洲严重饥荒，超过3500万人口需要粮食援助，中国迅速提供援助，并将粮食运往灾区。今年7月20日，习近平主席在塞内加尔《太阳报》发表题为《中国和塞内加尔团结一致》的署名文章时指出，“路遥知马力，日久见人心。”当年，桑戈尔总统（塞内加尔前总统）看到中国援助塞内加尔的农业专家同当地人民一样劳动、一样满手泥巴，非常感动。今天，中国专家仍在田间地头，同塞内加尔兄弟姐妹一起切磋水稻和蔬菜种植技术。友谊在两国人民心中扎下了根。

这也是中非关系的生动写照。正是与非洲人民患难与共，才让中非友好有了坚实的民意基础，让双方的关系更加亲近。

△中国政府通过世界粮食计划署向肯尼亚境内难民提供的玉米和高粱粮食援助

诚

随着中非合作的深入发展，难免也会出现一些问题。对此，中方坦诚面对，并主张本着相互尊重、合作共赢的精神加以妥善解决。

比如，为解决贸易不平衡问题，中国多次扩大从非洲进口商品的范围，降低甚至免除进口关税。从2015年12月10日起，中国对从七个非洲国家进口的97%的商品实行零关税，这七个国家包括多哥、利比里亚、卢旺达等。从2017年12月1日起，中国又对原产于冈比亚、圣多美和普林西比的97%税目产品实施最不发达国家零关税。

今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举行。7月25日，习近平在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛上发表演讲时表示，欢迎金砖国家和非洲国家工商界朋友赴华参会，共襄盛举。

△蒙内铁路当地员工

为了增加非洲当地人员就业，中方在帮助非洲发展是注重授人以渔。比如蒙内铁路项目共招聘4.6万名本地员工。中方还协助扩建肯尼亚已有的铁路培训学校，并在施工现场建立了技术人员培训基地，为当地培养一批铁路技术、运营和管理人才。

习近平指出，中非永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。秉持“真、实、亲、诚”的合作理念，中非关系必将开启合作共赢、共同发展的新时代。（监制/杨继红 唐怡 主编/李浙 编辑/文雅）