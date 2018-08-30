【央视快评】“小眼镜”牵动大情怀

近日，习近平总书记就青少年视力健康作出重要指示，要求全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

“小眼镜”越来越多，牵动了习近平总书记的心。世界卫生组织一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。与之相对应的是，教育部统计显示，我国学生视力不良低龄化趋势明显，小学生近视10年翻一倍。如果不采取有效措施遏制学生近视呈现的高发、低龄化趋势，孩子们的身体健康就会受到严重影响。习总书记对此明确指出：这是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视，不能任其发展。习近平总书记对青少年视力健康的重要指示，充分体现了总书记对祖国下一代健康成长的殷殷期待与关怀。

“做好关心下一代工作，关系中华民族伟大复兴。”习近平总书记一直关心青少年儿童的健康成长。从寄语“少年儿童要注意加强体育锻炼”，到“人生的扣子从一开始就要扣好”，再到“生活靠劳动创造，人生也靠劳动创造”，总书记那一句句祝福饱含真挚感情，一次次期待凝聚贴心关怀，让人深切感受到了人民领袖深深的爱民情怀和对祖国花朵的呵护关怀。

针对青少年近视高发趋势，习总书记强调：要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。总书记的指示，为守护好孩子们的“心灵窗口”指出了具体路径，为呵护好孩子们的健康成长指出了工作方向。

知者行之始，行者知之成。防控孩子近视，最重要的是变价值共识为一致行动。我们不能不正视，当前“小眼镜”“小胖墩”“豆芽菜”“特‘困’生”等问题，在青少年学生中不同程度地存在。这些问题，以及所有与孩子成长有关的问题都需要我们精心研究、悉心解决。从家庭到学校，从政府到医疗机构，必须将关怀浸润在制度安排中，将责任熔铸在坚实行动中，正如习总书记所强调的，“全社会都要了解少年儿童、尊重少年儿童、关心少年儿童、服务少年儿童，为少年儿童提供良好社会环境”。

“今天做祖国的好儿童，明天做祖国的建设者，美好的生活属于你们，美丽的中国梦属于你们。”给孩子一个健康的身体，是全民族共同心愿。为孩子做事，需要用力、用心、用情；做好孩子的事，需要做深、做实、做细。在习近平总书记的亲切关怀下，在全社会的精心呵护下，在制度安排的全面保障下，相信我们的孩子一定能更健康更快乐地成长。

央视评论员