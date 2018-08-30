计利当计天下利。

面对世界经济增长基础不够牢固、经济全球化遇到波折、发展不平衡加剧等问题，习近平主席在5年前的秋天提出“一带一路”重大倡议，旨在携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。“一带一路”5年共建，为世界经济发展注入了新动能，为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展注入了强劲动力。

“共建‘一带一路’正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案”，在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上，习近平总书记充分肯定了共建“一带一路”为世界经济发展作出的贡献，对下一阶段推进共建“一带一路”工作提出了明确要求。5年来，“一带一路”倡议得到了越来越多国家的热烈响应，“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕，已成为广受欢迎的全球公共产品。

不断催生新需求，实现世界经济再平衡，共建“一带一路”对于挖掘新的经济增长点、增强各国内生发展动力、促进全球经济增长具有重要意义，发挥了重要作用。历经5年共建，“一带一路”建设连点成线到面，基础设施联通网络初步成型，沿线产业合作形成势头，各国政策协调不断加强，民众开始从合作中得到实惠，彼此距离进一步拉近。目前，已经有100多个国家和国际组织参与其中，一大批合作项目陆续启动，有的已经落地生根。“一带一路”正成为一条繁荣之路，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享；正成为一条开放之路，致力于打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济；正成为一条创新之路，坚持创新驱动发展，致力于共同实现2030年可持续发展目标。实践证明，“一带一路”倡议与很多国家和地区的经济发展目标相吻合，在世界范围内推动了经济合作、强化了贸易投资，为全球经济创造了新的增长点。

不仅造福中国人民，更造福沿线各国人民，中国作为“一带一路”的倡导者和推动者，不断为各方搭乘中国发展的快车、便车创造条件，同沿线各国分享中国发展机遇。5年来，共建“一带一路”大幅提升了我国贸易投资自由化便利化水平，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。5年来，我们同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位，我国对外投资成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。同时，中国不断放宽外资准入领域，营造高标准的营商环境，吸引参与国家来华投资，已经成为25个沿线国家最大的贸易伙伴。

在欧亚大陆上播撒种子，在浩瀚海洋中扬帆远航，共建“一带一路”正汇聚起参与各国的力量，带动世界经济增长，点亮各国人民的梦想。坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴，同沿线国家谋求合作的最大公约数，推动共建“一带一路”走深走实，必将为世界经济发展注入源源不断的新动能，更好造福沿线国家人民。