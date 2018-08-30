“一带一路”建设回应的是各国人民对促和平、谋发展的共同愿望，点亮的是未来世界共享繁荣的朗朗星空

春华秋实，五年有成。“一带一路”倡议，中国为全球提供的公共产品，5年来得到国际社会广泛认同和热情参与，共建“一带一路”取得显著成果。8月27日，习近平总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上发表重要讲话。“向落地生根、持久发展的阶段迈进”“聚焦重点、精雕细琢”……国际社会第一时间捕捉到中国同各国共同绘制好“一带一路”“工笔画”的决心以及推进“一带一路”建设走深走实、造福人民的诚意。

5年来，越来越多的国家、国际组织和企业从“一带一路”合作的平等、开放和普惠中获益，对“一带一路”建设投出了“信任票”和“支持票”。托起共建“一带一路”倡议和共商共建共享原则的核心理念已经写入联合国等重要国际机制成果文件，103个国家和国际组织同中国签署118份“一带一路”方面的合作协议。2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办，论坛279项成果中，到目前为止已有265项完成或转为常态工作，剩下的14项正在督办推进，落实率达95%。众多跨国公司高管表示，“一带一路”倡议意味着难得机遇，特别是在基础设施等领域催生大量新商机。

5年来，“一带一路”建设以战略眼光和全球视野在当今世界百年未有之大变局中把握航向，成为完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。回应当前世界经济增长动力不足的难题，“一带一路”建设与一些国家所奉行的单边主义、保护主义形成鲜明对比；倡导通过加强各国互联互通，进一步改进和完善全球供应链、价值链、产业链，让处在不利位置上的国家得以更好参与到全球分工中，更多地从全球价值链当中获益；面对和平赤字、发展赤字、治理赤字的挑战，中国同联合国有关机构签署“一带一路”合作协议，通过和联合国的合作更好地推动“一带一路”对接联合国2030年可持续发展议程，让各国得以从更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球化进程中获益。日本前首相福田康夫就曾撰文称，“一带一路”建设让所有参与国乃至全世界都能从中受益，增进所有国家人民的福祉。

5年来，“一带一路”建设传承中华民族天下大同的理念，秉持中国人怀柔远人、和谐万邦的天下观，以扎实的行动回应外界的质疑与疑惑，成为占据国际道义制高点的中国方案。俄罗斯《导报》刊文指出，“一带一路”倡议展现了中国对全球治理新理念的思考，“对中国来说，‘一带一路’与其说是路，更像是中国最重要的哲学范畴——道”。中国之道彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识以及“计利当计天下利”的大国担当。在联合国副秘书长、联合国开发计划署代理署长盖图看来，中国不限制国别范畴，不搞封闭机制，不唱独角戏，更不搞一言堂，这正是“一带一路”朋友圈不断扩大的原因。

路在通，通则达，达则济天下。“一带一路”建设回应的是各国人民对促和平、谋发展的共同愿望，点亮的是未来世界共享繁荣的朗朗星空。从绘制总体布局的“大写意”到精雕细琢的“工笔画”，只要坚持一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，定能开创人类命运与共的美好明天。