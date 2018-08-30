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充分发挥制度优势 有效应对风险挑战

新知新觉：坚持加强党对经济工作的集中统一领导

王生升

来源：人民网－人民日报

坚持加强党对经济工作的集中统一领导，是中国特色社会主义制度的一大优势。党的十八大以来，我国经济发展之所以能取得历史性成就，为其他领域改革发展提供重要物质基础，关键在于我们始终坚持加强党对经济工作的集中统一领导。

当前，国内国际经济形势正在发生重大变化。从国际看，世界经济复苏艰难曲折，国际和地区热点问题频发，各国面临许多共同威胁和挑战，全球经济治理体系面临深刻变革，个别国家实行单边主义、保护主义对世界经济稳定发展造成冲击。从国内看，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生转化，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，机遇与挑战并存。今年7月31日召开的中共中央政治局会议进一步指出，当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。在这一新形势下，只有坚持加强党对经济工作的集中统一领导，才能有效应对、有力化解新问题新挑战，推动经济高质量发展。

坚持加强党对经济工作的集中统一领导是社会主义市场经济的一个重要特征。中国共产党代表中国最广大人民的根本利益，是中国特色社会主义事业的坚强领导核心。党的十九大报告指出，中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。党对经济工作的集中统一领导，是社会主义政治和经济的有机结合，是社会主义经济建设重要的制度安排。坚持加强党对经济工作的集中统一领导，是坚持以人民为中心的根本保证，有利于协调个人利益和集体利益、局部利益和全局利益、眼前利益和长远利益的关系，有利于改革发展成果惠及全体人民，有利于推动人的全面发展、社会全面进步。

坚持加强党对经济工作的集中统一领导有利于充分发挥社会主义市场经济体制优势。市场决定资源配置是市场经济的一般规律，市场经济本质上是市场决定资源配置的经济。市场经济同资本主义制度相结合，曾推动生产力巨大发展，但也加剧了生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾，具有难以克服的痼疾。市场经济同社会主义制度相结合，不仅能够更大程度地推动生产力发展，而且能够克服资本主义市场经济的根本性缺陷。我国实行的社会主义市场经济是在中国特色社会主义制度框架内运行的市场经济。这一体制能够有效结合并发挥社会主义制度和市场经济的各自优势，通过发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用，充分解放和发展社会生产力，最终实现共同富裕。

坚持加强党对经济工作的集中统一领导有利于抵御重大风险。在经济发展过程中，我们面临来自内部和外部的诸多风险与挑战。坚持加强党对经济工作的集中统一领导，能够有效防范和化解这些风险与挑战。首先，坚持党的领导有利于确保社会主义市场经济发展沿着正确方向不断前进。第二，坚持党的领导有利于充分发挥党在经济建设中的统筹、协调和动员能力，能够协调各方利益，弥合分歧、形成合力，为防范和化解风险与挑战提供制度保障。第三，随着我国日益走近世界舞台中央，坚持党的领导有利于独立自主发展、维护国家核心利益，同时有利于我国经济积极主动融入世界经济体系，为世界经济发展作出更大贡献。

当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。只有坚持加强党对经济工作的集中统一领导，才能保持经济社会持续健康发展，因地制宜、因时制宜地防范和化解风险与挑战，如期实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。（网站首页图：新华社资料图片）

（作者单位：清华大学社会科学学院经济研究所）

《 人民日报 》（ 2018年08月30日 07 版）