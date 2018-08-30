中央党校习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

来源：经济日报、中国共产党新闻网

原标题：坚定文化自信 推动文化兴盛

文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。党的十八大以来，习近平总书记就中国特色社会主义文化建设提出一系列富有时代性、原创性、民族性的重大理论观点。在日前召开的全国宣传思想工作会议上，习近平总书记对“兴文化”作出重要阐释。这些重要论述，为推动社会主义文化繁荣兴盛、建设社会主义文化强国提供了根本遵循。

坚定文化自信

坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。“四个自信”的提出是重大理论突破。党的十九大明确将中国特色社会主义文化同中国特色社会主义道路、理论、制度一道，作为中国特色社会主义的重要组成部分，强调要增强“四个自信”，反映了我们党对文化地位和作用认识的极大深化，体现了我们党高度的文化自觉和文化担当，具有深远的理论意义和实践价值。习近平总书记强调，一个没有精神力量的民族难以自立自强，一项没有文化支撑的事业难以持续长久。文化自信彰显了中国特色社会主义内在的文明内涵和价值底蕴，成为支撑中国特色社会主义发展、建设社会主义文化强国的强大精神力量。文化自信使中国特色社会主义的发展经验和历史成果得以在文明的层次得到总结和提升，成为中国走向世界的更基础、更广泛、更深厚的自信，必将极大提高中国特色社会主义的吸引力和凝聚力。

坚持马克思主义指导地位

马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。习近平总书记强调，在坚持马克思主义指导地位这一根本问题上，我们必须坚定不移，任何时候任何情况下都不能有丝毫动摇。尤其是在价值观念分化多元、意识形态斗争复杂尖锐的时代大环境下，坚持对马克思主义的信仰、坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想是事关道路、事关党和国家前途命运的根本问题。新时代下，坚持马克思主义的指导地位，就要锲而不舍推进马克思主义中国化时代化大众化，就要学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想这一马克思主义中国化的最新成果，以中国实践为立足点，克服本本主义、教条主义，以伟大理论指导伟大实践，引领党和国家事业全面开创新局面。同时，我们要结合时代条件，广泛运用多媒体和互联网等新兴技术，使马克思主义的传播更加生动鲜活，使马克思主义借助人们喜闻乐见的形式走出书本、走向人民群众。

坚守中华文化立场

党的十九大报告指出，“坚持创造性转化、创新性发展，不断铸就中华文化新辉煌”“中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极引领者和践行者，又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”。这些论述充分显示了我们党的文化自觉以及对传承发展中华优秀传统文化的使命担当。中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范为中华民族生生不息、发展壮大提供了强大精神支撑，今天仍然潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式，是我们最深厚的文化软实力。我们要秉持客观、科学、礼敬的态度，坚守中华文化立场，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，在立足时代要求的基础上，融通传统文化与当代实践，使中华优秀传统文化获得时代内涵和现代表达形式，展现出永久魅力和文化风采。中国特色社会主义进入新时代，中华优秀传统文化将彰显出更加磅礴的精神力量，成为建设社会主义文化强国的精神支撑。

培育和践行社会主义核心价值观

培育和践行社会主义核心价值观是构筑中国精神、中国价值、中国力量的内在要求。在党的领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国走向社会主义现代化强国的过程，同时也是中国人民面对各种风险挑战不断团结奋斗的过程。凝聚最广大人民形成奋斗合力，需要坚持用社会主义核心价值观凝心聚力。社会主义核心价值观反映了全国各族人民共同认可的价值观“最大公约数”，是当代中国精神的集中体现，具有广泛的思想共识和价值认同。在新的社会条件下，进一步发挥社会主义核心价值观的引领作用，要更加自觉地从培养担当民族复兴大任的时代新人这一目标出发，把“培育什么样的价值观”同“培养什么样的人”紧密结合起来，使抽象的价值原则与具体的生活实践、人格养成相结合，在落细、落小、落实上下功夫。要以培育和践行社会主义核心价值观为抓手，全面提高全社会思想道德水平，深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的时代价值，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的源泉。

繁荣发展社会主义文艺

社会主义文艺是人民的文艺。文艺是时代前进的号角，在反映时代风貌、引领时代风气等方面具有重要作用。习近平总书记在文艺工作座谈会上强调指出，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。繁荣社会主义文艺最关键的是必须坚持以人民为中心的创作导向。只有在感情上真挚地热爱人民，文艺工作者才能扎根人民和生活，创造出为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀的伟大作品。广大文艺工作者要把为人民服务作为天职，处理好社会效益和经济效益的关系，以真善美的文艺力量观照社会现实，鼓舞人民前进。把爱国主义作为文艺创作的主旋律，坚持和弘扬中国精神，引导人民树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，以文化人，以文育人，增强做中国人的骨气和底气。

坚持党对意识形态工作的领导权

意识形态关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视意识形态工作，作出一系列重要部署，开创了意识形态工作的新局面。党的十九大报告指出，“牢牢掌握意识形态工作领导权”。习近平总书记强调，“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”“不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力”。做好意识形态工作，关键在党。要严格落实意识形态工作责任制，做到守土有责、守土负责。敢于在意识形态领域亮剑，发扬斗争精神，始终站在意识形态斗争第一线，支持正确思想言论，抵制错误思潮。加强阵地意识，抓好阵地建设和管理，全面改善社会主义意识形态的传播环境。特别是随着互联网的快速发展，要坚决打赢网络意识形态斗争，巩固壮大互联网上的主流思想舆论，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间，确保互联网可管可控。同时，要做好对外宣传和传播工作，推进国际传播能力建设，构建融通中外的话语传播体系，讲好中国故事，为中国改革开放创造更好的外部环境，争取国际社会的广泛支持。 （执笔：曹润青）（网站首页图：晨报资料图片）