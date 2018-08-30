红军“虎将”旷继勋：一腔热血写忠诚

来源：光明网-《光明日报》

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社贵阳8月29日电（记者李惊亚）位于贵州省铜仁市思南县安化街的旷继勋烈士故居，来自全国各地的参观者络绎不绝，在这里接受红色文化的洗礼。

旷继勋，原名大勋，号集成，出生于思南县大河坝区桂花乡庙塘湾，兄弟姊妹共7个，旷继勋排行老三。1914年，旷继勋与邵家桥邓家二女儿邓白玉结为夫妻。

旷继勋早年随友人入川参加反对清政府的保路同志军，投身民主革命。他机智勇敢，武艺高强，连立战功，由“下等兵”提升为排长、连长、营长。受五四运动后反帝爱国思潮的影响，旷继勋革命思想开始萌芽。1925年，旷部编入邓锡侯的江防军，旷继勋任第7混成旅第2团团长。

旷继勋像 新华社发

1925年冬，旷继勋和王文鼎发起成立“中国青年军人联合会四川分会”，并派人赴广东与中共党组织接头，得到党的支持。1926年底由秦青川、王文鼎介绍，加入中国共产党。1928年冬任第7混成旅代旅长。

1929年6月，旷继勋带领全旅在蓬溪起义，竖起“中国工农红军四川第一路军”的大旗，并建立起四川第一个红色政权——蓬溪县苏维埃政府。起义失败后，当年秋，旷继勋被党组织安排到中央军委特科，在上海参加清除叛徒的工作。后赴湖北做兵运工作，带领被争取过来的国民党军3个连到洪湖地区加入中国工农红军。1930年春任红六军军长，参与开辟洪湖苏区。此后，旷继勋调赴鄂豫皖苏区，任红四军军长。这一时期，是旷继勋军事生涯的一个辉煌时期，他率领红军创造了许多成功战例。

1931年1月，旷继勋在鄂豫皖苏区指挥了第一场战斗——“磨角楼战斗”。战斗中，他带领部队顽强冲杀，经三天苦战，终于攻下磨角楼，歼敌500余人，缴枪1000余支，拔掉了鄂东北苏区与皖西苏区之间的一颗“钉子”。2月，旷继勋指挥部队攻打战略要地新集，运用坑道爆破的方法把城墙炸开，一举攻占新集。从此，鄂豫皖根据地连成一片。3月，旷继勋率领红四军打响“双桥镇战斗”，仅用7个小时歼灭敌人1个师，取得空前大捷。旷继勋等指挥红四军主力，在全区军民的大力支援下，粉碎了敌人的第二次“围剿”。

1931年4月，旷继勋任鄂豫皖中央分局军事委员会副主席，后调任红13师师长。10月，在皖西组建红二十五军，任军长。11月，红四方面军成立，下辖第四军、第二十五军，旷继勋继续担任红二十五军军长。率部参加商潢、苏家埠等战役，为粉碎敌人第三次“围剿”，进一步扩大根据地作出了贡献。

1932年9月，旷继勋调任红四方面军第12师师长，12月，任红10师代理师长。后调红四方面军总部工作，率部参加了开辟川陕苏区和反三路围攻等战役。后任川陕省临时革命委员会主席、通江县军事指挥长等职，领导和主持川陕省的各项工作。

他反对张国焘错误的军事指导方针，严厉批评张国焘的家长制作风等问题，张国焘心生恨意，伺机报复。1933年，张国焘诬陷旷继勋与反动军阀秘密勾结，以“国民党改组派”“右派”的罪名逮捕旷继勋，并于6月将旷继勋秘密杀害于四川通江县洪口场。

旷继勋烈士故居解说员苏达莉说，作为旷继勋的家乡人，每次为参观者讲解他的革命事迹都倍感自豪。一代红军“虎将”虽英年早逝，但他理想信念的火种播撒在家乡的土地上，至今仍广为流传、生生不息。

《光明日报》（ 2018年08月30日 03版）