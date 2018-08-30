开学季，习近平勉励青年学子

同学们好好学吧！

希望同学们珍惜宝贵的青春年华，坚持理想，脚踏实地，既勤于学习、善于学习，打牢知识功底、积蓄前进能量，又勇于探索、勇于突破，不断认识科技世界新领地，立志报效祖国、服务人民。

——2013年7月17日，习近平视察中国科学院大学时指出

幸福不是从天降，中国人民取得的成就是很了不起的，不要妄自菲薄，同时要自强不息。年青人在学校要心无旁骛，学成文武艺，报效祖国和人民，报效中华民族。同学们好好学吧！

——2016年4月26日，习近平在考察中国科技大学时指出

“玉不琢，不成器；人不学，不知道。”知识是每个人成才的基石，在学习阶段一定要把基石打深、打牢。学习就必须求真学问，求真理、悟道理、明事理，不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识。

——2018年5月2日，习近平同北京大学师生座谈并发表重要讲话

2014年5月4日，习近平在北京大学考察

好儿女志在四方

同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。

——2014年五四青年节前夕，习近平给保定学院西部支教毕业生群体代表回信

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。希望你们弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，坚持与祖国同行、为人民奉献，以青春梦想、用实际行动为实现中国梦作出新的更大贡献。

——2013年12月5日，习近平给华中农业大学“本禹志愿服务队”回信

青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。今天，在实现中华民族伟大复兴新征程上，北大师生应该继续发扬五四精神，为民族、为国家、为人民作出新的更大的贡献。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

2017年5月3日，习近平总书记来到中国政法大学考察

人生的扣子从一开始就要扣好

要树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握了这把总钥匙，再来看看社会万象、人生历程，一切是非、正误、主次，一切真假、善恶、美丑，自然就洞若观火、清澈明了，自然就能作出正确判断、作出正确选择。正所谓“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”

——2014年5月4日，习近平在考察北京大学时指出

“学而不思则罔，思而不学则殆。”是非明，方向清，路子正，人们付出的辛劳才能结出果实。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

2014年9月9日，习近平总书记来到北京师范大学看望教师学生

人间万事出艰辛

青年有着大好机遇，关键是要迈稳步子、夯实根基、久久为功。心浮气躁，朝三暮四，学一门丢一门，干一行弃一行，无论为学还是创业，都是最忌讳的。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上讲话

蓝图不可能一蹴而就，梦想不可能一夜成真。人间万事出艰辛。越是美好的未来，越需要我们付出艰辛努力。

——2013年4月28日，习近平在同全国劳动模范代表座谈时的讲话

那个时候我年轻想办好事，差不多一个月大病一场。为什么呢？老熬夜。经常是通宵达旦干。后来最后感觉到不行，这么干也长不了。先把自己的心态摆顺了，内在有激情，但是还是要从容不迫。

——2015年1月12日，习近平同中央党校第一期县委书记研修班学员座谈