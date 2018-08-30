原创： 人民日报评论员 人民日报评论

培养担当民族复兴大任的时代新人

——论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神

人是社会实践的主体，既被现实社会所塑造，又在推动社会进步中实现自身发展。建设什么样的社会、实现什么样的目标，人是决定性因素。

“宣传思想工作是做人的工作的，要把培养担当民族复兴大任的时代新人作为重要职责。”在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记提出并深刻阐述了“育新人”这一使命任务，为宣传思想工作“培养什么样的人”“怎样培养人”指明了方向，对引领广大人民群众坚定信心、强化自觉、提升素质，投身民族复兴伟业具有重要而深远的意义。

人民有信仰，民族有希望，国家有力量。培养时代新人，重中之重是要以坚定的理想信念筑牢精神之基。这个理想信念，就是对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的自信。反之，倘若理想信念动摇，世界观、人生观、价值观就会全面蜕变，本事再大也担当不起民族复兴大任。只有在全体人民特别是青少年中加强理想信念教育，深化社会主义和共产主义宣传教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，才能让理想信念的明灯永远在全国各族人民心中闪亮。

培养时代新人，关键是发挥社会主义核心价值观的引领作用。党的十八大以来，培育和践行社会主义核心价值观取得明显成效，但立物易、立心难，做好这项工作关键在“长”“常”二字。现在，社会上有一些消极的东西，有的传递不思进取、颓废悲观等不良情绪，有的把财富标准同成功标准简单划等号。这些情绪观念同时代新人应有的精神风貌格格不入。强化教育引导、实践养成、制度保障，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，引导全体人民自觉践行；抓住青少年价值观形成和确定的关键时期，引导青少年扣好人生第一粒扣子；广泛开展先进模范学习宣传活动，营造崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围，才能激浊扬清、扶正祛邪，使核心价值观像空气一样无处不在、无时不有，成为百姓日用而不觉的行为准则。

培养时代新人，还要大力弘扬时代新风，在推动社会文明进步中实现群众的自我教育、自我提高。进入新时代，在“站起来”“富起来”的基础上，中华民族进入“强起来”的历史新阶段。“强起来”不仅意味着物质技术层面的进步，还包括社会文明程度的提升。习近平总书记指出，历史是人民创造的，文明也是人民创造的。加强思想道德建设，深入实施公民道德建设工程，加强和改进思想政治工作，推进新时代文明实践中心建设，才能不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。弘扬新风正气，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，才能既塑形又铸魂，焕发乡村文明新气象。

长江后浪推前浪，江山代有才人出，这是历史发展的规律。气象万千的新时代属于每一个人，人人都是新时代的见证者、开创者、建设者。不断培养在思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养、精神状态等方面同新时代要求相符合的时代新人，宣传思想工作大有可为，我们的事业大有希望。