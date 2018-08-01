十一届市委五次全会审议《上海市机构改革方案（草案）》，同意上报党中央审批

来源：上观新闻 作者：谈燕

中国共产党上海市第十一届委员会第五次全体会议今天下午在上海展览中心召开。全会审议了《上海市机构改革方案（草案）》，同意上报党中央审批。

全会由市委常委会主持。市委书记李强就《上海市机构改革方案（草案）》作说明，并就贯彻全会精神作了讲话。市委副书记、市长应勇，市委副书记尹弘出席会议。

全会指出，党的十九届三中全会关于深化党和国家机构改革的重大部署，是以习近平同志为核心的党中央立足新时代背景作出的重大政治决策。习近平总书记在十九届三中全会上的重要讲话，深刻阐述了深化党和国家机构改革的重大意义，提出了一系列明确要求。地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要环节。要深刻认识深化地方机构改革是坚持和加强党的全面领导、确保政令畅通的根本保障，是全面深化改革、实现新时代上海发展战略目标的重要保证，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。

全会指出，党的十八大以来，上海按照习近平总书记对上海工作的指示要求，全面落实深化改革先行先试任务，着力优化党政机构设置和职能配置，在加强党的全面领导、推进自贸区和科创中心建设、深化城市管理和市场监管体制改革、创新基层社会治理等方面形成了具有上海特色的机构职能体系，为推动经济社会持续发展发挥了重要作用。面对新时代新任务新要求，对照中央关于深化党和国家机构改革的总体目标，以及中央对上海的战略定位，全市在机构设置和职能配置上仍然存在一些不完全适应的地方，需要通过机构改革统筹研究解决。

全会强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面准确贯彻落实党中央关于机构改革的部署要求，为上海加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供坚强的体制机制保障。

一是要把加强党的全面领导作为深化机构改革的政治主题。从机构职能上把加强党的领导落实到各领域各方面各环节，建立健全总揽全局、协调各方的党的领导体系，强化党的组织在同级组织中的领导地位，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。

二是要把确保上下贯通作为深化机构改革的工作主线。切实做好与党和国家机构改革的衔接，涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能要基本对应。同时结合超大城市特点，因地制宜设置机构和配置职能，完善具有上海特色的党政机构职能体系。

三是要把坚持优化协同高效作为深化机构改革的重要原则。科学设置党政机构，优化职能配置，做到一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，同时注重相关机构的联动配合，提高各类组织机构运行的效率效能。

四是要把整体系统推进作为深化机构改革的重要方法。坚持通盘考虑、整体谋划、系统推进，通过改革和完善党的领导体系、政府治理体系、群团工作体系等，推动各类机构各就其位、各司其职、各尽其责、有序协同，构建起符合上海超大城市发展要求的机构设置和职能配置基本框架。

全会强调，改革方案经党中央正式批复后，各部门各单位各区要不折不扣落实好各项改革任务，充分发挥党的政治优势、组织优势，把握好改革发展稳定的关系，有组织、有纪律、有步骤地推进机构改革。

要坚决服从大局，各级党组织和领导干部要提高政治站位，带头讲政治、顾大局、守纪律，坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性，带头拥护改革、支持改革、参与改革。将思想政治工作贯穿改革始终，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

要压实工作责任，坚决贯彻党中央确定的深化机构改革任务和市委部署要求，以高度的政治责任感和使命感抓好机构改革的组织实施。

要稳妥有序推进，把守纪律、讲规矩贯穿机构改革全过程，全市上下凝心聚力、勇于担当，确保上海机构职能及时调整到位，圆满完成党中央交给上海的重大改革任务。



市委常委廖国勋、周波、于绍良、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希出席会议。（图片摄影：陈正宝）